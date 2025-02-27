歐盟3/6舉行特別峰會討論歐洲安全 烏克蘭受邀出席

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（中央社布魯塞爾27日綜合外電報導）歐盟（EU）預計3月6日召開特別峰會，商議俄烏戰爭和歐洲安全議題，歐盟理事會主席柯斯塔今天表示，已邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與會。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）近來向俄羅斯示好後，歐盟預計3月6日在布魯塞爾召開特別峰會，預料聚焦於支持基輔和加強歐洲防禦，且有望針對提供新武器給烏克蘭達成一項協議。

柯斯塔（Antonio Costa）表示，這次會議將討論歐洲在任何協議中可能提供的安全保障，並說烏克蘭「已出現能促成全面、公正且持久和平的新動力」。

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他告訴歐盟27個會員國領袖，已邀請澤倫斯基出席討論「最新進展」，並於邀請函中說道：「對於歐洲安全，歐盟與歐盟會員國準備好承擔更多責任。」

歐盟外交政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）已提議，儘快提供烏克蘭一批重要的武器裝備，其中包括防空系統、砲彈與飛彈。不過，這批軍援可能受到與川普及俄羅斯友好的匈牙利阻撓。（譯者：曹宇帆/核稿：洪啓原）1140227