歐盟執委會主席訪印度談FTA 目標消除貿易壁壘

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（中央社記者李晉緯新德里28日專電）歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）率團訪問印度，就自由貿易協定（FTA）展開談判，雙方的目標鎖定在消除貿易壁壘上。

美國總統川普批評歐盟的成立是為了「搞砸美國」，並揚言對來自歐盟的進口商品課徵25%關稅，這讓歐盟這趟印度行的重要性又再往上提高，據悉雙方此行主要關注的焦點，將放在貿易問題上。

根據歐盟執委會（European Commission）行前簡報，范德賴恩這次率20名歐盟的執委造訪印度，一行人27日飛抵德里，在兩天的行程中將陸續和印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、印度總理莫迪（Narendra Modi）見面，商討包括貿易、安全等面向的合作。

范德賴恩在X上說：「在衝突和競爭激烈的時代，你需要能信賴的朋友，對歐洲來說，印度就是這樣的朋友和戰略盟友。」

針對雙方的貿易合作，印度可能會就包括「碳邊境稅」（CBAM）在內的非關稅壁壘（non-tariff barriers）向歐盟表達關切，因為相關措施將對印度的微型、小型、中型企業產生不小的影響。

不少已開發國家會以環保為名，將這類稅當作非關稅壁壘，不過即便致力於環保，印度希望把永續性相關的議題，視為非貿易的問題，因此會與歐盟討論CBAM、森林砍伐等問題，但期盼不要將這些和貿易混為一談。

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至於歐盟在這場貿易談判中的關鍵目標，就是要消除貿易相關的壁壘，幫助歐洲企業，尤其是小型企業達成擴大出口的目標。而基於對等，印度政府也得取消為印度企業，尤其微型、小型、中型企業設置的貿易壁壘。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，歐盟是印度最大的貨物貿易夥伴，2023年到2024年間，雙邊貨物貿易總額超過1370億美元（約新台幣4.5兆元），服務貿易額超過510億美元（約新台幣1.6兆元），且過去10年，雙邊貿易額成長了90%。（編輯：唐佩君）1140228