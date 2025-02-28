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日本富士急樂園傳事故 員工檢查雲霄飛車被夾死

2025/2/28 17:33（2/28 17:47 更新）
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日本富士急樂園「Eejanaika-翻轉過山車」。（共同社）
日本富士急樂園「Eejanaika-翻轉過山車」。（共同社）
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（中央社東京28日綜合外電報導）日本山梨縣富士吉田市知名的「富士急樂園」宣布，1名29歲男員工今天在檢查雲霄飛車之際，下腹部被車廂壓到。當地警消表示，這名男子失去意識，被直升機送醫後仍宣告不治。

日本放送協會（NHK）與「朝日新聞」報導，這名員工當時被夾在靜止的車廂與軌道之間。

富士急樂園表示，事故於今天上午11時45分左右發生，這名員工當時爬到一套名為「Eejanaika-翻轉過山車」的車廂下方檢查，其中一個車輪因為不明原因壓到員工的下腹部，周圍其他員工見狀立即通報消防單位。

這套雲霄飛車今天並未對外營業，事發當時好幾個人正在檢查其中一節車廂。相關人員在檢查時，會啟動剎車裝置以便固定車廂，目前仍在釐清事故發生時是否有按照流程進行。

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「Eejanaika-翻轉過山車」是富士急樂園的四大雲霄飛車之一，根據官網介紹，這項遊樂設施的車廂在行進之間，「會突然上升、下降、急轉彎、突然加速」。

山梨縣警方表示，死者住在同縣富士河口湖町，警方將調查詳細的事發原因。園方表示，將評估這套雲霄飛車3月1日之後是否運作。（譯者：楊惟敬/核稿：陳正健）1140228

#山梨縣
#日本放送協會
#雲霄飛車
#富士吉田市
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