美媒：憂AI機密外洩 中國當局要求科技業高層避免赴美
2025/3/1 19:06
（中央社北京28日綜合外電報導）「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天引述知情人士說法報導，北京當局已指示中國的頂尖人工智慧（AI）企業家和研究人員避免前往美國。
華爾街日報指出，中國當局擔心AI專家出國後可能會洩漏國家發展的機密，同時也擔心這些高層可能會被拘留，成為中美談判的籌碼。
路透社報導，這讓人聯想到美國總統川普（Donald Trump）首次主政期間，加拿大曾應華府要求，逮捕中國電信巨擘華為財務長孟晚舟。
新華社報導，中國國家主席習近平2月28日主持政治局集體學習時說，必須貫徹「總體國家安全觀」，這其中包括網路安全和AI安全等領域。他還強調，要把捍衛國家政治安全擺在首位。
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據華爾街日報報導，中國企業高層若選擇出國，必須在出發前向當局報備行程，並在回到中國後簡報他們所做的事情和所見的人。
報導中提到，深度求索（DeepSeek）創辦人梁文峰婉拒出席今年2月在巴黎召開的人工智慧行動高峰會；另有1名中國大型AI新創公司創辦人去年遵照北京當局指示，取消原定的美國行。（譯者：王嘉語/核稿：曹宇帆）1140301
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