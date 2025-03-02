美烏關係降至冰點 烏克蘭民眾：美國不知真實狀況

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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普昨天在白宮爆發口角，使基輔與其最大軍援國之間的關係降至新低點後，烏克蘭人如今面臨艱難的新現實。

路透社報導，烏克蘭人在澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）領導下團結起來反抗，長達3年的戰爭使許多人變得堅強，但他們也擔憂美國支持基輔作戰的前景。

現年54歲的卡桑塞娃（Ella Kazantseva）來自戰況激烈的烏克蘭東部，她在基輔市中心一片紀念戰爭死者的旗海中表示：「美國人不知道真實的狀況，這裡發生了什麼事。他們不了解。對他們來說，一切都很美好。」

在烏克蘭東北部城市哈爾科夫（Kharkiv），一位自稱伊凡（Ivan）的當地居民將川普（Donald Trump）的行為比喻成「親吻戒指，如果不從就滾出去」，有如1972年美國黑手黨電影「教父」（The Godfather）裡的主角。

現年47歲的基輔居民史蒂塞維奇（Liudmyla Stetsevych）談到，她擔憂烏克蘭正受強權擠壓，「川普和蒲亭（Vladimir Putin,俄羅斯總統）正在瓜分世界」。

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史蒂塞維奇及其他接受路透社訪問的人表示，如果美國削減援助烏克蘭，他們希望歐洲盟友會增加對基輔的政治和軍事支持。

烏克蘭新聞網站「歐洲真理報」（European Pravda）提到，澤倫斯基與川普等美國領導人爆發爭執可能造成負面影響，但也傳達強力訊號，凸顯烏克蘭非常嚴肅看待自身主權。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140302