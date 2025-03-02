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美聯邦法官：限制川普開除特別檢察官合憲

2025/3/2 16:19（3/2 17:18 更新）
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美國總統川普先前決定開除特別檢察官辦公室主任戴林吉（圖），被法官擋下。（特別檢察官辦公室提供via路透社）
美國總統川普先前決定開除特別檢察官辦公室主任戴林吉（圖），被法官擋下。（特別檢察官辦公室提供via路透社）
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）一位聯邦法官今天裁決，不讓川普總統開除特別檢察官辦公室主任的限制合憲。這項裁決可能讓川普與法官之間的法律戰最後將由聯邦最高法院定奪。

法新社報導，此案因白宮2月7日開除特別檢察官辦公室（Office of Special Counsel）主任戴林吉（Hampton Dellinger）而衍生。

特別檢察官辦公室是獨立機構，負責保護政府內的「吹哨人」，並可能在反制川普和馬斯克解僱大量聯邦政府員工的努力中發揮重要作用。

華盛頓特區聯邦地區法院法官傑克森（Amy Berman Jackson）先前曾下令戴林吉在此案審理時暫時復職，但她今天裁決，開除戴林吉「非法」。

她說，總統可以根據具體的法律理由開除該機構負責人，但「白宮在通知特別檢察官本人解職的簡短電子郵件中，並沒有包含他被開除理由」。

針對白宮主張，限制總統開除特別檢察官之舉構成違憲；傑克森進一步加以駁斥。

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傑克森說：「取消這些限制…將會對特別檢察官辦公室的核心與關鍵特徵—即其獨立性—造成致命影響，而這正是國會在立法時所設想、並由總統簽署成法律的核心精神。」

此案幾乎確定會上訴，最終由聯邦最高法院定奪。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140302

#川普
#最高法院
#白宮
#川普新政
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