美烏總統爭吵 日相石破茂：實現和平需忍耐與體諒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京2日專電）美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基近日在白宮會談起衝突。日本首相石破茂昨天被媒體問及此事時表示，「變成令人感到有點意外的局面，兩人似乎很情緒化」。石破還說：「要實現和平，需忍耐與體諒。」

川普（Donald Trump）與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月28日在白宮橢圓形辦公室見面，起初的友好氣氛變成激烈交鋒，兩人翻臉。

石破昨天在東京被媒體問及此事時表示，「川普與澤倫斯基都希望能早日實現和平」、「為了實現和平，需要忍耐與體諒。做外交如果感情用事的話，並非好事」。

石破還指出，「今後需要有懂得體諒及忍耐的外交」、「為了不使國際社會分裂，7大工業國集團（G7）需努力，才不會使得團結亂了步調」。

石破上個月24日藉由視訊方式參與G7領袖會議，他認為要實現烏克蘭的公正及永久的和平，G7有必要團結。

透過 Google News 追蹤中央社

日本富士電視台今天報導，針對石破昨天對媒體所說的內容，日本最大在野黨立憲民主黨黨魁野田佳彥今天在大分市的一場記者會上表示，「首相石破所發出的訊息不夠充分，根本看不到日本的態度，我有點不滿」。

野田說：「從大局來看，我認為美國與歐洲分裂真的很不好，但現在看來很可能變成那樣。」他還表示，「或許說服川普需要時間，但應該與歐洲協調因應，這才是（日本的）基本態度」。（編輯：田瑞華）1140302