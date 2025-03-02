林佳龍：川普新政延續性高 對台灣是機會大於威脅

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（中央社記者楊堯茹台北2日電）川普新政對多國產生挑戰。外交部長林佳龍於網路節目表示，川普2.0延續性大於變異性，「對台灣是機會大於威脅」；至於美國國務院官網刪除「不支持台獨」文字，他說，台美與美中應脫鉤，藉此避免中國掌控話語權。

外交部長林佳龍接受網路節目「下班瀚你聊」主持人黃暐瀚專訪，於今天晚間播出。

主持人詢問，美國總統川普（Donald Trump）新政下的台美關係走向。林佳龍認為，川普2.0的延續性大於變異性，可對台美關係更加放心；台灣在川普第一任期就有交往經驗，面對第二任期的國際秩序，「對台灣是機會大於威脅」，但要認真看待川普說的話（take it seriously）。

林佳龍強調，安全方面完全可以放心，川普在第一任期提出「印太戰略」、落實「四方安全對話」（Quad），這次就任則在美日峰會重申「台海和平穩定」、「反對單方面以武力或脅迫企圖改變現狀」等，且近期美加軍艦行經台海，捍衛自由航行權。

美國國務院官網2月更新「台美現況」，刪除「不支持台獨」文字。林佳龍說，台灣的國際關係「不需要凡事都提到中國」，美中台關係應從冷戰時期的三角關係思維中跳脫，台美關係不用被框架於美中關係之下，台美與美中應脫鉤，藉此避免中國掌控話語權。

被問及川普數度提出「保護費」，林佳龍指出，總統賴清德已承諾將國防支出提升到GDP的3%，「美方各界反應正面」，台灣軍費自蔡政府至今近乎倍增，也恢復一年期義務役，並著手強化全社會防衛韌性。

至於川普談及台灣搶走晶片生意等議題，林佳龍表示，台積電赴美投資可幫助美國半導體產業的發展，「台美有共同目標與方向」，而台積電是相當國際化的公司，應該相信台積電；美方重視晶片戰略是因其涉及國安和人工智慧（AI），台灣在半導體及非紅供應鏈可扮演關鍵角色，台灣與美國應該是合作夥伴，而非競爭對手。

林佳龍強調，台灣一直在做許多事，但需要整合後才能夠順利與川普的政策方向對接，且外交為了台灣國家利益，應積極尋找台美互利的交集，而對美有利、對台不利之處需要彼此溝通協商。

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被問及台灣目前的邦交關係，林佳龍說，目前12個邦交國總體情況穩固，海地政局動盪但與台灣情誼深厚，教廷則因教宗盼與中國互動往來。

談及近期國際社會對聯大第2758號決議文的表態，林佳龍表示，這是長期努力的成果，中國正透過聯大第2758號決議進行法律戰，為武力攻台奠定法理基礎，台灣必須爭取對聯大第2758決議的正確解釋，避免被中共壟斷話語權，將台灣「中國內政化」、台灣海峽「中國內海化」。（編輯：林克倫）1140302