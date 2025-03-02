加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國太空飛行器「藍色幽靈」登陸月球 第2家民營企業締壯舉
首頁 / 國際

埃及穆斯林齋戒月 遊客交通和商務應謹慎安排

2025/3/2 17:34（3/2 17:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
開羅交通擁擠、人車爭道現象一向惡名昭彰。齋戒月期間由於長時間禁食禁飲，往往導致駕駛精神不濟和情緒不佳，也讓行車糾紛和碰撞事故率大幅提高。中央社記者施婉清開羅攝 114年3月2日
開羅交通擁擠、人車爭道現象一向惡名昭彰。齋戒月期間由於長時間禁食禁飲，往往導致駕駛精神不濟和情緒不佳，也讓行車糾紛和碰撞事故率大幅提高。中央社記者施婉清開羅攝 114年3月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者施婉清開羅2日專電）埃及日前宣布自3月1日起展開伊斯蘭曆1446年（西元2025年）齋戒月至3月30日結束。齋戒月期間，民眾諸多生活和行政事務皆可能會重新調整並受到影響，有意旅行至穆斯林地區者，應多加留意行程安排。

齋戒月是伊斯蘭教徒每年一度的聖月，依據宗教機構觀測到的新月（月形如鉤的月牙，也稱弦月）和天文計算，來確認每年實際開始和結束日期。「見月牙即開齋，再見月牙則停齋。」由於世界各國新月出現時間存在差異，因此，不同國家穆斯林進入齋戒月的首日和每日開齋時間也不盡相同。

而且因為伊斯蘭曆每年約355天，與公曆相差10或11天，因此伊斯蘭教的齋戒月在公曆中沒有固定時間，每一年都會較前一年往前推10或11天。例如2024年埃及的齋戒月首日為3月10日。

今年宣布以3月1日為齋戒月首日的國家，除埃及外，還有其他中東和亞洲16個穆斯林國家，如沙烏地阿拉伯和印尼。

其他如摩洛哥和馬來西亞等9個穆斯林國家，則宣稱未見到新月，因此以3月2日為首日。

阿拉伯聯合大公國（阿聯）還首創全球先例，透過人工智慧AI無人機來監測新月。

穆斯林在齋戒月期間，除病患、孕婦、餵奶婦女、幼兒以及長途旅行者外，每一名成年穆斯林從黎明至日落都需戒食、戒飲、戒煙和戒房事，因此埃及多數學校機關的辦公上課時間，還有餐廳、景點，購物中心等公共場所的營業時間都會調整，例如，有些學校上課時間會從早上8時至下午3時調整到早上8時30分至下午1時．許多餐廳咖啡廳則選擇白天不營業。

具有埃及旅遊行程安排豐富經驗的大通旅行社董事長林寬仁表示，國人在齋戒月期間至埃及旅遊時，應避免直接在當地民眾面前的飲食行為，以示尊重。

埃及投資與自由區管理總局（GAFI)秘書長尤塞夫（Mohamed Youseff)建議，由於齋戒月辦公時間縮短，多數人也因為白天不吃不喝而情緒及集中力不佳，因此，和埃及洽談商務的外籍人士，一般都會特別注意避開在齋戒月期間安排重要事務，尤其一般埃及企業偏向不在齋戒月期間進行重大專案審查確認以及合約協議簽訂。有進出口業務者更要謹慎計算港口海關作業可能會受到延遲的問題。

google news透過 Google News追蹤中央社

另外一個也要特別留意的問題則是外出交通時間和安全考量。埃及刑警貝森（Bassem)提醒，惡名昭彰的開羅交通，在齋戒月期間通常會出現更多行車糾紛爭執和碰撞事故，因為在人體血糖偏低以及飢渴交加作用下，往往精神不濟和情緒失控。而且在齋戒結束前1小時，大家為趕路回家等吃開齋飯，路上交通會特別擁塞。

因此，齋戒月期間也應儘量避免安排穆斯林司機長途駕駛。（編輯：韋樞）1140302

貝森
情人節在埃及 有無婚約大不同
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：