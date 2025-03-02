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俄軍夜襲烏克蘭東部及南部 釀1死3傷

2025/3/2 20:09
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（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭當局今天表示，俄羅斯軍隊夜間砲擊烏東城市克拉莫托斯克（Kramatorsk），造成1死2傷，同時俄軍也在夜間出動79架無人機襲擊烏國東南部，導致1人受傷。

路透社報導，克拉莫托斯克市長岡察倫科（Oleksandr Goncharenko）在通訊軟體Telegram發文寫道：「克拉莫托斯克住宅區遭到敵方砲擊。1名2006年出生的少男身亡。」

岡察倫科還說，另有2人受傷，包括1位男性及1名女性。

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此外，烏克蘭空軍於Telegram指出，79架俄羅斯無人機夜間襲擊烏國數個地區．烏克蘭防空部隊摧毀了其中63架。

烏克蘭東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia Oblast）州長費多羅夫（Ivan Fedorov）在Telegram指出，俄軍無人機攻擊該州首府札波羅熱市，導致1位平民受傷。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1140302

費多羅夫
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