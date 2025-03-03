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歐盟打造烏克蘭成鋼鐵豪豬 4大措施挺基輔
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川普關稅壓力下 印度貿易部長排開行程赴美商談

2025/3/3 16:29
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（中央社新德里3日綜合外電報導）美國總統川普計劃自4月初起課徵「對等關稅」。印度政府的2名官員表示，貿易部長戈雅（Piyush Goyal）今天赴美展開貿易談判。

路透社報導，官員指出，身兼工業部部長的戈雅此行事出突然，他取消原本排定、至本月8日之前的多場會議，隨即啟程赴美。

印度總理莫迪（Narendra Modi）上月訪美，兩國同意在今年秋天前致力完成貿易協議第一階段，目標是在2030年年底讓雙邊貿易往來達到5000億美元。

川普有意於今年4月初開始向印度等貿易夥伴課徵對等關稅，令汽車、農業等領域的印度出口業者深感憂心。花旗研究（Citi Research）分析師估計，一年損失可能高達70億美元。

政府消息人士透露，戈雅將在訪美期間釐清美國對等關稅內容，以評估對印度的影響，或許也將討論印度可能做出的讓步措施和貿易協議，期望能降低關稅並促進雙邊貿易。

消息人士說，印度願意就降低工業產品關稅進行討論，包括汽車和化學製品，但也會頂住美方希望印度降低農產品關稅的壓力，因為這將影響數以百萬計貧困農民的生計。

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為緩和貿易緊張關係，印度已降低多項美國產品的關稅，例如將高端摩托車的關稅從50%降到30%、將波本威士忌的關稅從150%降到100%，同時承諾審查其他關稅、擴大進口能源產品，並採購更多防衛裝備。

截至今年1月的10個月裡，印度與最大貿易夥伴美國的貨物貿易約較前年同期成長8%，突破1060億美元，印度仍享有貿易順差。（譯者：曾依璇/核稿：施施）1140303

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