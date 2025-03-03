奧地利3黨聯合政府上台 極右派被排除在外

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（中央社維也納3日綜合外電報導）奧地利中間派聯合政府今天上任，這是奧地利在二次世界大戰後首次組成3黨聯合政府，也是歷來組閣時間最長的一次，同時將極右派奧地利自由黨（FPÖ）排除在執政聯盟之外。

路透社報導，儘管奧地利自由黨在去年9月的國會大選中以約29%得票率勝出，最終仍未能組成聯合政府。

隨著奧地利自由黨上月放棄籌組政府，保守派人民黨（ÖVP）、社會民主黨（SPÖ）和自由派小黨「新奧地利與自由論壇」（NEOS）重新啟動組成聯合政府的談判。在此之前，他們曾於1月嘗試組閣未果。

如果這次談判再次破局，除了提前選舉，剩下的選項不多。而民調顯示，提前選舉將增加疑歐、親俄的奧地利自由黨選票。

奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）在新內閣宣誓就職時表示：「祝各位在履行職責時一切順利、取得成功，也擁有必要的好運，我期待與你們合作無間。」

新內閣將由人民黨領袖史托克（Christian Stocker）擔任總理。

人民黨將領導內政與國防部，社民黨掌管財政與司法，「新奧地利與自由論壇」則負責外交事務。

儘管3黨已同意一份長達200頁的政府計畫，更多政策仍需在執行過程中進一步協商，可能會使聯盟關係緊張。

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「新奧地利與自由論壇」領袖梅因－雷辛格（Beate Meinl-Resinger）昨天在黨內會議中表示：「這會很容易嗎？不會。談判結束了嗎？還沒。」但承諾將與其他政黨展開「5年的艱苦協商」。

奧地利自由黨在社群媒體平台X上發文批評：「這個失敗的紅綠燈聯盟唯一的共同點，就是對權力的渴望。」以鄰國德國近期瓦解的「紅綠燈聯盟」影射這個3黨聯合政府。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1140303