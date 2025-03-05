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強化國防與基礎建設 德準總理梅爾茨矢言增加軍費

2025/3/5 13:40
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（中央社柏林4日綜合外電報導）可能擔任德國下任總理的梅爾茨今天表示，他領導的中右翼基督教民主黨／基督教社會黨（CDU/CSU）和中左翼社會民主黨（SPD），將提出增加數以十億計歐元國防和基礎建設開支的計畫。

法新社報導，上月大選後，兩黨正在就籌組聯合政府進行談判。美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基的衝突，加上美國凍結對基輔的軍事援助，使談判變得更加緊迫。

梅爾茨（Friedrich Merz）在記者會上表示，兩黨將在下週內向國會提案，讓增加國防開支不受德國憲法規定的「債務煞車」限制。

他說，「由於我們（歐洲）大陸的自由與和平受到威脅」，在國防方面，將「不計代價」。

對一個數十年來一直在美國安全保護傘下的國家而言，這將是重大改變。

德國投資銀行貝倫堡銀行（Berenberg）經濟學家史密丁（Holger Schmieding）表示，這些提案也將標誌「巨大的變化」和「德國財政緊身衣的重大鬆綁」。

梅爾茨的計畫是，當國防支出超過國內生產毛額（GDP）的1%，或到450億歐元（477億美元）時，就可豁免於「債務剎車」機制。

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梅爾茨還表示，兩黨希望在未來10年設立「5000億歐元的特別基金」，用於基礎建設投資，這是社民黨長期推動的目標。

設立這個基金的目的，在於重振德國面臨連續第3年衰退威脅的低迷經濟。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1140305

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