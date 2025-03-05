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日海保認定中國海警船為「武裝船」 搭載艦砲有殺傷力

2025/3/5 18:39（3/5 19:09 更新）
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中國海警船。（中央社檔案照片）
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（中央社記者戴雅真東京5日專電）日本海保廳今天修改對於釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）附近中國海警船公布資料時的描述，原本敘述「搭載疑似艦砲的裝置」，即日起修正為「搭載艦砲」，正式認定為「武裝船」，日方認為有必要根據現實情況做出相應調整。

產經新聞報導，海上保安廳從5日上午發布的資料開始，就會使用新的表記方式。中國國營中央電視台（CCTV）去年9月公開了中國海警所屬船隻的射擊訓練畫面，海保廳方面確認，那些船隻搭載的機關砲屬於有殺傷能力的武器。

此外，英國的軍事專業年鑑「詹氏年鑑」2024年版記載，中國海警船「2303號」與「2305號」均「搭載76公釐艦砲」。

日本海上保安廳考量中國方面公開的影片內容，以及國際權威軍事專門書籍的記載，最終決定正式把相關表記更改為「武裝船」。

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日本從2012年將尖閣諸島國有化以來，就時常有中國海警船在該海域航行，2020年起更是幾乎每天都有中國海警船現蹤。

海上保安廳1月曾表示，中國海警船2024年有355天航行在尖閣諸島海域外側鄰接區，較2023年增加3天創統計史新高紀錄。海保廳也發現，從去年6月後，可以看到所有的海警船上都搭載疑似機砲的物體。（編輯：唐聲揚）1140305

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