澳洲東部50多年來氣旋首來襲 當局發布警報關閉學校

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（中央社澳洲拜倫灣/雪梨5日綜合外電報導）熱帶氣旋艾佛瑞德（Alfred）今天朝澳洲東岸人口密集地區直撲而來，當局已經發布警報，並關閉數百所學校，數以千計房屋恐有淹水之虞。

法新社報導，澳洲氣象預報機構表示，熱帶氣旋艾佛瑞德預計7日上午侵襲布里斯本（Brisbane）附近，成為50多年來侵襲該地區的第一個熱帶氣旋。

暴雨、強風和大浪預計將侵襲橫跨昆士蘭州和新南威爾斯州、綿延300公里的人口密集區。

根據市議會預測模型，光是布里斯本本身就有近2萬棟房屋可能會遭大水淹沒。

路透社報導，澳洲當局呼籲容易淹水的低窪地區居民儘速撤離。

氣旋艾佛瑞德明天下午開始陣風速度恐高達每小時155公里，預計7日上午以2級氣旋強度在昆士蘭州首府布里斯本附近登陸。

澳洲氣象局表示，部分地區總雨量恐達800毫米，超過3月的平均總雨量，可能會引發對生命構成威脅的暴洪。

昆士蘭州州長克里沙傅利（David Crisafulli）告訴媒體：「對於昆士蘭州東南部這是罕見的（天氣）事件，該地區上一次遭（氣旋）侵襲已經是好幾十年前。」

他呼籲民眾聽從疏散撤退的命令。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，政府已派出重型直升機 ，並將提供州政府所需的任何資源。

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不少居民已經撤離家園，當局也忙著設置疏散中心。地方沙包供應不足，超市貨架上民生物資也被一掃而空。

昆士蘭州東南部和新南威爾斯州北部上一次遭氣旋侵襲是在1974年，距今已經超過50年。至於布里斯本上一次面臨氣旋威脅是在1990年，但氣旋在接近布里斯本前南移。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1140305