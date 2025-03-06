菲防長：若中國限制南海飛行 將與盟邦採取行動

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（中央社馬尼拉6日綜合外電報導）中國飛機與菲律賓、澳洲和美國的飛機發生對峙後，菲律賓國防部長鐵歐多洛昨天表示，菲律賓及其安全盟友將採取措施，對抗中國在南海設立防空區或限制飛行自由的任何企圖。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）接受美聯社訪問時表示，中國在這片爭議海域日益咄咄逼人的行為，現在被認為是對菲律賓國安的最大威脅，也應該被視為全球威脅，因為這可能阻礙對全球供應鏈至關重要的關鍵貿易路線通行。

鐵歐多洛說：「最大的外部威脅實際上是中國的侵略、中國的擴張主義以及中國試圖透過使用武力或默許來改變國際法…或試圖將世界秩序重塑為它控制的秩序。」

中國官員目前沒有回應。

鐵歐多洛表示，國防官員已經討論了中國可能會在北京視為其空域的南海上空設立所謂的「防空識別區」（ADIZ）或任何禁區以限制外國飛機行動。

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本身曾在美國受過律師教育、也持有商業飛行執照的鐵歐多洛表示：「這是對國際法非常嚴重的侵犯，需要我們做出回應。」

他表示，「菲律賓將獨自行動，同時與志同道合的國家合作，雙管齊下反制」中國的任何此類行動，「我們已經制定了應急措施，來因應或採取適當的行動方案」。他並未詳細說明。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1140306