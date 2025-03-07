川普擬出訪沙烏地阿拉伯 暗示將取得對美重大投資

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他計劃訪問沙烏地阿拉伯，暗示他將取得沙國對美企投資的重大交易；目前沙國已成為美國與俄羅斯、烏克蘭間的外交重要場所。

當被問及是否會在沙國會見俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）時，川普證實了訪問沙國計畫，但稱商務才是他此行的主要動機。

川普告訴媒體，「我要去沙烏地阿拉伯」，但未透露明確日期。

他表示：「我說，若你們向美國公司投資1兆美元，在4年內（分期）投資，我就去拜訪。」川普提到自己的4年任期。

川普說：「他們已經同意這樣做了，所以我將要去那兒。」

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川普與沙國已建立密切的商業關係，川普集團（Trump Organization）去年12月宣布將在沙國吉達（Jeddah）興建川普大樓（Trump Tower）。

川普在他第一任期時，曾援引沙國購買美國武器的重要性，誇口保護沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman），讓他避免因異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害而承擔後果。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1140307