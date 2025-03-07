俄羅斯警告別用核武威脅 馬克宏反擊企圖被揭穿

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾6日綜合外電報導）克里姆林宮警告法國總統馬克宏不要拿核相關言論來威脅俄羅斯，還提及法國軍事家拿破崙企圖征服俄國卻失敗的往事；馬克宏今天反擊說，俄方如此反應或許是因為企圖被揭穿。

路透社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）昨天在一場嚴肅演說中警告國民，俄羅斯入侵烏克蘭後正迅速重新武裝，若不堅決利用法國核保護傘（nuclear umbrella）等方式加以嚇阻，俄國可能攻擊更多國家。

馬克宏在布魯塞爾的歐洲聯盟（EU）峰會告訴記者：「我很瞭解（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）。如果他做出那樣的反應，是因為他知道我所言屬實。」

馬克宏說：「他犯了一個有關歷史的錯誤：拿破崙（Napoleon）是曾發起征服行動。而我目前在歐洲看到唯一的帝國主義強國是俄羅斯。」

馬克宏說，他知道蒲亭有可能食言，因為曾有前例，俄羅斯2014年侵略克里米亞（Crimea）後，就沒有遵守與法國、德國、烏克蘭簽署的明斯克（Minsk）協議。

他還說，莫斯科今天做出如此激烈的反應，或許是因為俄羅斯的企圖被揭穿，如果倉促簽署烏克蘭和平條約，俄國最終會想繼續向歐洲發動戰爭。

馬克宏說：「他可能因為我們揭穿他的把戲而惱怒。」

馬克宏回答有關美國總統川普質疑法國是否會在美國遭攻擊時伸出援手的問題時說，法國和其他歐洲國家都曾在911恐怖攻擊案發後與美軍一起在阿富汗作戰。

他說：「當我們被要求前往阿富汗時，不只法國人，很多歐洲人都有參與。順帶一提，當（美軍撤離阿富汗）時，他們並沒有獲得禮貌的事先通知…我們是忠誠可靠的盟友。」

透過 Google News 追蹤中央社

馬克宏還說，在歐盟峰會上，一整天都有各方領袖來找他談有關擴大法國核嚇阻力至歐洲其他地區的提議，他希望與其他領袖展開技術商談後，在今年6月底前達成合作。

他說，他已邀請其他歐盟領袖本月11日前往巴黎參加一場歐洲軍事首長會議。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1140307