加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
敘利亞新政府屠殺效忠前總統戰士及婦孺 2天死千餘人
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

重申挺烏克蘭 艾班尼斯：澳洲考慮參與維和行動

2025/3/9 10:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨9日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，澳洲會考慮參與烏克蘭維和任務，但強調現在任何部署行動都為之過早。

法新社報導，艾班尼斯昨天與英國首相施凱爾（Keir Starmer）通話。施凱爾與法國正試圖號召一個「志願者聯盟」，確保俄烏戰爭一有任何停火協議，雙方都會遵守。

艾班尼斯在記者會上說：「我們兩國支持烏克蘭的立場十分明確，當然現在說這些還為時過早，畢竟沒有和平，哪來的維和部隊。」

他說：「當然，我已經非常明確、公開且多次表態，我們會考慮參與在烏克蘭的任何維和任務。」

艾班尼斯說，澳洲將派遣高階代表出席11日在法國巴黎舉行的防長級會議，討論未來對烏克蘭的支持。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

美國總統川普（Donald Trump）先前直接聯繫俄羅斯領導人蒲亭（Vladimir Putin），針對結束莫斯科3年來的烏克蘭入侵行動進行討論；消息曝光後，歐洲各國無不急著擴大對烏克蘭的支持。

目前已有多個歐洲國家表明願意在烏克蘭部署維和部隊，當作「安全保障」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1140309

艾班尼斯
澳洲遭氣旋侵襲 兩輛軍車援助任務途中相撞釀36傷澳洲東部50多年來氣旋首來襲 當局發布警報關閉學校
俄烏戰爭
川普關稅戰上銀全球布局因應 擬前進印度、馬來西亞川普推和平談判 稱與俄打交道比跟烏克蘭容易
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
俄軍稱奪回3村莊 收復烏克蘭占領庫斯克州失土2/3
17
更多編輯台推薦新聞：