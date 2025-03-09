越南防「洗產地」止戰關稅 工商部長將赴美溝通

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（中央社記者陳家倫河內9日專電）為避免遭美國關稅報復，越南總理范明正近日指示，需防止利用越南「洗產地」的行為。此外，越南工商部部長阮鴻延13日將赴美溝通貿易問題，盼越美建立和諧、互利的貿易關係。

越南去年對美國存在上千億美元的貿易順差，自美國總統川普（Donald Trump）上任以來，越南就一直處在遭關稅報復的不確定性中。外資是越南經濟成長的重要引擎，關稅議題將牽動外商投資意願及越南的經濟表現。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，范明正（Pham Minh Chinh）在8日下午的政府會議上指示政府成員制定與各主要貿易夥伴的貿易平衡計畫，以應對日益激烈的貿易競爭。

范明正強調，對外經濟合作有助越南推動經濟成長。因此，越南必須加強與各國的經貿與投資合作，特別是與中國、美國、歐洲、日本、韓國等主要貿易夥伴的合作。

他要求各部門與地方制定貿易平衡計畫，充分利用已簽署的自由貿易協定（FTA），並推動簽訂新協定，以拓展市場並多元化供應鏈。同時，將對關稅政策進行審查與調整，以確保符合各方利益。

越南和中國地理位置相近，在供應鏈轉移過程中，一直難逃遭中國利用「洗產地」的質疑，也引來美方關切。

范明正在會議上強調，需加強商品來源查核與市場監管，防止走私商品流入越南市場，或透過越南「洗產地」再出口至其他國家的影響聲譽行為。

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越南近期為了躲避關稅報復採取多項對策。越南勞動報（Lao Dong）報導，越南工商部副部長阮生日新（Nguyen Sinh Nhat Tan）在另一場政府會議說，工商部和各部會目前已就美方的政策提出多份報告及預測。

阮生日新指出，工商部部長阮鴻延（Nguyen Hong Dien）3月13日將赴美與美方的貿易代表見面，討論並維持越美間的良好關係。工商部已主動向美方傳達越南希望和美國維持並建立和諧、可持續及互利的經貿關係。（編輯：張芷瑄）1140309