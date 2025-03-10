加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

川普暫緩關稅 墨西哥總統：對話才是王道

2025/3/10 04:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨西哥市9日綜合外電報導）美國總統川普決定墨西哥進口商品暫時無需繳納關稅。墨西哥總統薛恩鮑姆今天將川普這項決定歸功於「對話」。

法新社報導，薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在首都墨西哥市慶祝與川普達成協議的集會中表示，她對墨美貿易關係「樂觀」，但同時示警，「我們不能放棄主權」。

籌辦這項活動時，薛恩鮑姆本來是要針對一旦川普兌現先前威脅時，宣布將採取哪些關稅和非關稅貿易措施予以回應。

不過川普6日再度暫緩對墨西哥進口商品實施課徵25%關稅的計畫，說他這麼做是出於對薛恩鮑姆的尊敬，並表示兩人關係「非常好」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

薛恩鮑姆說：「我們聚集在此祝賀我們自己，因為在對美國、對美國政府的關係之中，對話和尊敬才是王道。」

她在首都左卡洛廣場（Zocalo square）對群眾演說表示：「我們不可以在主權上有所屈服，也不可以讓我們人民受到外國政府決策影響…我相信這個關係必須良好、尊敬，而且，對話才是王道。」（譯者：何宏儒）1140310

#川普
#墨西哥
#薛恩鮑姆
#川普關稅
川普
伊朗：若為化解核計畫軍事化疑慮 會考慮與美國談判俄烏戰爭陰影 英王籲在「不確定時期」保持團結
薛恩鮑姆
北京反制加拿大 官媒：回擊對中加關稅以討好美國美墨總統通話 墨西哥產品獲美國暫緩關稅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：