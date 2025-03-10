川普暫緩關稅 墨西哥總統：對話才是王道

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（中央社墨西哥市9日綜合外電報導）美國總統川普決定墨西哥進口商品暫時無需繳納關稅。墨西哥總統薛恩鮑姆今天將川普這項決定歸功於「對話」。

法新社報導，薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在首都墨西哥市慶祝與川普達成協議的集會中表示，她對墨美貿易關係「樂觀」，但同時示警，「我們不能放棄主權」。

籌辦這項活動時，薛恩鮑姆本來是要針對一旦川普兌現先前威脅時，宣布將採取哪些關稅和非關稅貿易措施予以回應。

不過川普6日再度暫緩對墨西哥進口商品實施課徵25%關稅的計畫，說他這麼做是出於對薛恩鮑姆的尊敬，並表示兩人關係「非常好」。

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薛恩鮑姆說：「我們聚集在此祝賀我們自己，因為在對美國、對美國政府的關係之中，對話和尊敬才是王道。」

她在首都左卡洛廣場（Zocalo square）對群眾演說表示：「我們不可以在主權上有所屈服，也不可以讓我們人民受到外國政府決策影響…我相信這個關係必須良好、尊敬，而且，對話才是王道。」（譯者：何宏儒）1140310