民主剛果傳與美國談礦產協議 華府表明持開放立場

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）剛果民主共和國1名參議員傳出接觸美國官員，以推銷用礦產換取安全的協議。美國國務院今天在提供路透社的聲明中說，美方對於與民主剛果探索建立重大礦產夥伴關係持開放態度。

位於非洲中部的民主剛果擁有豐富的鈷、鋰、鈾及其他礦藏，但金夏沙（Kinshasa，民主剛果首都）當局同時不斷與鄰國盧安達支持的東部叛軍組織「3月23日運動」（Mouvement du 23-Mars，M23）對戰，後者今年已奪下民主剛果大片領土。

有關民主剛果與美國交易的傳聞已在金夏沙流傳數週。1名代表民主剛果參議員卡蘭巴伊（Pierre Kanda Kalambayi）的說客2月21日致函美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）和其他美國官員，邀請美國前往投資民主剛果的龐大礦物資源，以換取協助加強「區域穩定」。

2名消息人士並告訴路透社，民主剛果總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）的副幕僚長瓦梅索（Andre Wameso）本月稍早已到過華府討論夥伴關係事宜。

美國國務院的1名發言人今天在聲明中說，美國對於與民主剛果討論礦業夥伴關係「持開放態度」，「這符合（美國總統）川普（Donald Trump）政府的美國優先政策」。美國目前也與正和俄羅斯交戰的烏克蘭討論礦產協議。

這名發言人還表示，民主剛果擁有「占世界一大部分的先進科技所需關鍵礦產」，美國已努力「擴大民間對民主剛果的投資，以負責任及透明的方式來開發礦業資源」。

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加拿大西門菲莎大學（Simon Fraser University）的民主剛果專家史特恩（Jason Stearn）指出，民主剛果礦業供應鏈目前由中國掌握主導地位，因此他認為，美國與這個中非國家簽礦產協議的構想，「無疑將在華府勾起人們的興趣」。

不過史特恩也提醒，由於美國不像中國有國有礦企，而目前並無美國私人礦企在民主剛果營運，因此金夏沙若要與美國達成礦產協議，很可能無法利用給予美國公司採礦權，而「必須研究更複雜的方式來讓美國參與」。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1140310