格陵蘭選舉川普陰影下登場 自主為共識但短期難成

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（中央社格陵蘭首府努克11日綜合外電報導）丹麥半自治領土格陵蘭11日將舉行議會選舉，在美國總統川普誓言奪走格陵蘭後，獨立議題已成選戰焦點。當地朝野三大黨都支持獨立，但真正脫離丹麥也非短短幾年可及。

路透社報導，格陵蘭1953年歸入丹麥，哥本哈根當局掌管其外交、國防及貨幣政策，但內政方面自治。格陵蘭2009年起有權舉行獨立公投，一些當地民眾視本次議會選舉為脫離丹麥的機會。

格陵蘭這次預計於格林威治時間11日11時（台北時間11日晚間7時）開始投票，並在格林威治時間11日晚間10時（台北時間12日上午6時）結束，結果將訂於格林威治時間12日1時至3時（台北時間12日上午9時至12時）公布。

根據格陵蘭內政廳統計，當地公民5萬7000人裡約4萬500人具投票資格；上屆2021年議會選舉，總計2萬6000多張有效票。格陵蘭議會總共31個席次，須取得16席才能過半。

華盛頓郵報指出，格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）所屬偏左伊努特社群黨（Inuit Ataqatigiit）及執政盟友社會民主派的前進黨（Siumut）料能贏得足夠席次繼續領導當地，兩黨與最大反對黨定向點黨（Naleraq）都支持獨立，差別只在時程快慢與輕重緩急。

英國廣播公司（BBC）指出，伊努特社群黨盼循序漸進達成自主；定向點黨主張即刻啟動「脫離丹麥」進程與華府達成更緊密國防協議，黨魁薄貝爾（Pele Broberg）希望3年內脫離丹麥。

北極問題專機布魯姆（Martin Breum）表示，總理艾格德應對川普挑戰的方式及他高分貝抨擊丹麥舊日殖民時期種種不當作為，應能為自家政黨贏得不少選票。

近期當地民調顯示，雖然近80%的受訪民眾支持邁向獨立，但也有一半人無意為獨立而降低生活水準；高達85%的格陵蘭人不希望成為美國轄下，近半受訪民眾視川普謀取格陵蘭為威脅。

雖然格陵蘭前途的自決權已於2009年的自治法（Self-Rule Act）取得法源依據，但真正與丹麥分家尚須多個步驟，包含舉辦獨立公投。

參與當年自治法立法的格陵蘭政壇老將克萊斯特（Kaj Kleist）表示，這代表完成獨立恐須費10到15年。

法新社指出，決心無論如何都要得到這座世界第一大島的川普，直到當地選前最後一刻都在試圖影響選舉，引起5.7萬格陵蘭人錯愕、抗拒，和激起某種程度投票熱情。

首府努克（Nuuk）居民戴維森（Hans Kaali Davidsen）說：「他（川普）讓格陵蘭重新成為國際關係焦點，讓每個人都關注，這點來說很好；但川普本人處理政治和國內的方式把美國弄得雞飛狗跳，這讓我們對他敬謝不敏。」

這次格陵蘭議會選舉焦點大多圍繞於健康照顧、教育及與丹麥日後關係。格陵蘭居民表示已厭倦丹麥人待他們如次等公民；當地90%居民為伊努特人（Inuits）。

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政治分析圈表示，川普介入格陵蘭之舉讓當地更加兩極化，但總體而言川普還不至於能撼動選舉結果。

丹麥政治學家蓋德（Ulrik Pram Gad）告訴法新社，川普在格陵蘭選前仍發話介入，凸顯川普政府樂於干涉他國選舉，「但在德國（川普心腹馬斯克於上月德國大選力挺極右翼德國另類選擇黨AfD）之後，他們就該明白，這樣做對他們沒好處。他們所要傳遞的訊息對受眾不大有吸引力」。（譯者：陳亦偉）1140311