加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
英特爾任命陳立武出任新執行長 盤後股價飆升
首頁 / 國際

德國兩大黨聯合政府內閣人選露端倪 協商談判禁自拍

2025/3/13 07:47（3/13 07:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林尚縈柏林13日專電）德國基民盟/基社盟與社民黨今天正式啟動聯合政府組閣談判，256名來自聯邦、地方與歐洲議會的兩黨要員將組成16個工作小組，針對不同政策領域進行協商。16個小組的領導人也被視為潛在內閣部長人選。

由梅爾茨（Friedrich Merz）領導的基民盟（CDU）與姐妹黨基社盟（CSU）在2月23日聯邦議會選舉獲約28%支持率，取得聯邦議會最多席次，將與現任總理蕭茲（Olaf Scholz）隸屬的社民黨（SPD）籌組下一屆德國政府。

上週兩黨完成探索性協商，就經濟與移民等重大議題達成初步共識，今天正式啟動聯合內閣談判。

談判將由256名來自聯邦、地方與歐洲議會的要員組成，劃分成16個工作小組，每組16人，負責不同政策領域的討論。

按照協商機制，各組成員分配比例為社民黨7、基民盟6、基社盟3，並由基民盟/基社盟與社民黨代表共同領導，以確保決策不失衡，各組領導人也被視為將來聯合政府各部會的潛在部長人選。

小組完成的討論結果，將交給基民盟領導人梅爾茨、基社盟主席居德（Markus Söder）、社民黨共同主席埃斯肯（Saskia Esken）與克林拜耳（Lars Klingbeil）等各黨高層組成的「19人核心談判小組」，負責整合協商結果並進行最終談判，決定聯合政府未來政策方向。

談判過程受到嚴格控管，根據明鏡週刊（Der Spiegel）揭露的內部「談判指南」，工作小組成員不得對外透露協商進度，禁止召開會後記者會、發表中期聲明，甚至連自拍都明文禁止，以防內容提前曝光或被外界解讀錯誤。

此外會議中使用的文件格式也有明確規範，必須使用Calibri 11號、黑色字體，行距1.5，並設有頁數上限，避免出現「偷塞內容」等可能的作弊行為。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

漫長的談判過程中，如何填飽肚子也很重要。根據談判指南，與會者可透過指定電子郵件提出餐飲需求，帳單會統一送往基民盟總部，由各黨事後按與會者比例平攤費用。

這場決定德國未來政府樣貌的組閣談判，不僅是政策與權力的博弈，連誰來買單都得事先談妥，展現標準德式協商風格。（編輯：陳承功）1140313

梅爾茨
德國聯合政府籌組 梅爾茨與社民黨就移民財政有共識強化國防與基礎建設 德準總理梅爾茨矢言增加軍費
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：