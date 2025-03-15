調查：關稅與聯邦砍開支 美3月消費者信心大跌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約14日綜合外電報導）密西根大學發布一份3月消費者信心調查顯示，受新一輪關稅、聯邦削減開支、政策不穩及股市低迷的綜合影響，美國消費者對經濟前景明顯更為悲觀。

美國Axios新聞網指出，如果美國消費者將這類新出現的擔憂情緒化為行動，恐有自我實現經濟衰退的風險。

密大消費者信心調查主任徐薈安（Joanne Hsu）表示，消費情緒低落現象非常普遍，「涵蓋所有年齡、教育、收入、財富、政治立場和地理區域的群體」。

美國消費者3月整體消費信心指數從2月64.7降至57.9，連續第三個月下降，來到2022年秋以來最低。當時拜登政府任內正處於通膨居高不下。

消費信心下降最顯著群體為民主黨人，信心滑落達24%；共和黨受訪者下滑程度為10%。

通膨方面，調查顯示一年期通膨預期明顯上升，從2月的4.3%上升至4.9%；5年期預期則從3.5%上升至3.9%，是自1993年以來最大的單月通膨預期升幅。

徐薈安寫道：「雖然當前經濟狀況幾無變化，但多個經濟面向對未來的預期都惡化，包括個人財務、勞動力市場、通膨、商業狀況和股市。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「許多消費者表示政策和其他經濟因素存在高度不確定性；經濟政策波動頻繁讓消費者很難做未來規劃。」

不過密大這份調查的樣本相對較小，僅約420個家戶，3月28日將會發布有800個樣本的完整調查，屆時可能較為準確。（譯者：陳亦偉）1140315