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強烈風暴系統狂襲美國中部 至少27死數十人傷

2025/3/16 11:23
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國官員稱，龍捲風和猛烈風暴肆虐美國中部，造成至少27人死亡，數十人受傷。

綜合美聯社與法新社報導，威力強大的龍捲風席捲美國部分地區，摧毀了多個州的學校，吹掀屋頂，貨櫃車也翻覆在地。氣象預報警告，本週末將出現更多龍捲風。

密蘇里州公路巡警隊在社群平台X發布聲明，證實有12人「因風暴喪生」，並表示當地政府「正努力不懈地幫助有需要的人，並評估災害損失」。

州警通報，有路樹和電線桿倒塌，住宅和商業建築受損；部分地區受到「龍捲風、雷暴和大型冰雹」的嚴重影響。

在往南一些的德州，當地政府表示，由於沙塵暴與火災導致道路能見度降低，引發的車禍已造成4人死亡。

至於鄰近的阿肯色州，官員稱風暴已造成3人死亡，29人受傷。

阿肯色州州長桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）在X表示：「我們已派出團隊調查昨晚龍捲風造成的損失，並派出緊急應變人員至現場協助。」

桑德斯與喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）宣布進入緊急狀態。坎普表示，預計今天稍晚天氣會變得十分糟糕，因此作出這項宣布。

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路易斯安那州、阿肯色州、密西西比州和田納西州今天預計將出現更多龍捲風。

受極端天氣影響的人數預料將超過1億人。從加拿大邊境到德州的最大持續風速預計將達每小時130公里，較寒冷的北部地區將受暴風雪威脅，較溫暖而乾燥的南部地區則有野火風險。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1140316

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