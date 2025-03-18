美國對等關稅上路在即 日媒：恐衝擊日本數位法規

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（中央社東京18日綜合外電報導）美國總統川普預計4月2日起課徵與貿易對象國家相同稅率的對等關稅。日媒指出，美國貿易代表署收集到的意見顯示，美國產業界將日本的「非關稅壁壘」視為問題，其中包含日本的數位法規。

川普（Donald Trump）本月16日宣布，他無意在課徵鋼鋁關稅方面予以豁免，並強調最快將於4月2日實施對等關稅。

「日本經濟新聞」今天分析，川普政府的關稅政策由兩大核心構成，其中包括依產業區分的關稅，即向進口汽車等產品加徵的額外關稅。

另一大核心則為對等關稅，這是針對國家或地區所祭出的關稅。美國白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）曾提出「一國一稅率」概念，亦即將貿易夥伴的平均稅率、非關稅壁壘、消費稅實施情況等，列入加徵關稅的考量因素。

這兩大核心政策的共通點就是沒有豁免。目前不論是川普或是負責貿易政策的美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）都強調「沒有例外」。

「日本經濟新聞」報導，關於對等關稅，美國貿易代表署（USTR）正調查各國的非關稅壁壘，向商業團體募集意見的程序已在11日結束。總部位於東京都、擁有許多美國企業成員的「在日美國商工會議所」（ACCJ）已向美國貿易代表署提交意見書。

報導指出，ACCJ在意見書中列出日本「根深蒂固的貿易壁壘」，內容涵蓋6大領域。

首先是汽車安全標準，ACCJ主張日本的嚴格規定阻礙美國汽車輸出；第2是日本的藥價制度，由於日本設有公定價格機制，ACCJ認為，這方面的制度會不當壓縮美國藥廠利益。

第3項是日本政府採購雲端服務的安全要求；第4項是化妝品廣告限制；第5項是日本郵政公司（Japan Post）可獲得通關手續優惠待遇。

第6項則是在日本與美國過去的交涉中，美方曾提出的事項，也就是日本針對大型科技公司的相關限制。

ACCJ向USTR提交的意見書指出，日本避免大型科企獨占智慧型手機市場的「智慧型手機軟體競爭促進法」（簡稱智慧型手機新法），旨在瞄準並打擊美國企業。

「日本經濟新聞」報導，日本智慧型手機新法是根據應用程式商店用戶人數來決定限制對象，目標是避免蘋果（Apple）和谷歌（Google）在相關領域形成寡占。ACCJ主張，該法「不當針對美國企業」，也有違反「日美數位貿易協定」等規定之嫌。

報導指出，對等關稅的最終內容仍可能變動，但可確定的是，美國政府目前對包括日本在內的各國非關稅壁壘抱持強烈批評態度。

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「日本經濟新聞」分析，儘管美國產業界也出現反對聲音，認為對等關稅「無助增加美國產品與服務出口」，但川普目前並未展現出改變立場的跡象。

此外，報導也指出，貿易談判範圍可能不僅限於貿易政策。舉例來說，日本政府計劃於2025年底實施智慧手機新法，如果USTR採納ACCJ的意見，川普政府可能會向日本施壓，要求調整這項法律生效的時間。（譯者：楊惟敬/核稿：施施）1140318