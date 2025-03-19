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國際被壓迫者劇場日紀念活動 聖保羅場次台味十足

2025/3/19 07:18（3/19 08:16 更新）
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「被壓迫者劇場巴西50週年」紀念活動15日（當地時間）舉行聖保羅場次，「聖灰星期三」導演桑托斯（左）與GESTO亞洲代表謝如欣，電影映後與觀眾對談人權議題與被壓迫者劇場。（GESTO-Taiwan提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 114年03月19日
「被壓迫者劇場巴西50週年」紀念活動15日（當地時間）舉行聖保羅場次，「聖灰星期三」導演桑托斯（左）與GESTO亞洲代表謝如欣，電影映後與觀眾對談人權議題與被壓迫者劇場。（GESTO-Taiwan提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 114年03月19日
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（中央社記者唐雅陵聖保羅18日專電）巴西各地「被壓迫者劇場學會」日前舉辦紀念國際被壓迫者劇場日系列活動，聖保羅場展出學會成員過去在台灣演出的照片、影像及音樂，吸引眾多影劇文化愛好者參與。

波瓦（Augusto Boal）是1950、1960年代巴西小劇場運動先驅，受軍政權軍事獨裁統治迫害流亡異鄉時，發展出為社會改革的「被壓迫者劇場」，影響世界多國的政治、教育、心理治療等領域，他曾擔任里約熱內盧市議員，以該劇場方法達到人民立法，亦曾獲諾貝爾和平獎提名。

3月16日是波瓦冥誕，也是巴西國定「國際被壓迫者劇場日」。今年適逢「被壓迫者劇場」一書在巴西出版50週年，巴西各地「被壓迫者劇場學會」（GESTO）成員上週開始在薩爾瓦多（Salvador）、里約（Rio de Janeiro）、好景市（Belo Horizonte）、貝倫（Belém）及聖保羅等城市，舉辦實體講座、展覽、表演及線上演講等紀念活動。

15日聖保羅場次由台巴藝術文化交流協會（ATBICA）會長、被壓迫者劇場學會亞洲代表謝如欣策劃，與聖保羅州文化廳合作，於聖保羅市安德拉德（Oswald de Andrade）文化中心舉辦，展出波瓦及GESTO相關照片、波瓦相關中英葡語書籍文獻50餘本、GESTO成員訪台表演影像等。

謝如欣表示，這次展出的照片及影像，包括她與幾位GESTO成員過去與波瓦在巴西及美國共事的回憶，以及成員們珍藏的波瓦與巴西重量級藝文大師的合照，還有許多GESTO先前到台灣與清華大學、台北藝術大學等單位開設工作坊及演出記錄。

當天亦放映曾受邀前往台灣的波瓦弟子、巴西女權與社運工作者桑托斯（Barbara Santos）執導描述貧民窟的電影「聖灰星期三」，並進行映後座談，由桑托斯及謝如欣與觀眾對談電影幕後及被壓迫者劇場。

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「聖灰星期三」由桑托斯及德國導演普拉度（João Pedro Prado）共同執導，於德國建造里約貧民窟場景拍攝，多位德籍及巴西籍的被壓迫者劇場成員參與演出，已獲選於柏林、慕尼黑及里約等國際影展放映。桑托斯目前在德國開設Kuringa劇團，與德國夫婿洛克特（Christoph Leucht）持續在巴西、德國及世界各地，以被壓迫者劇場為弱勢發聲。

駐聖保羅經文處副組長林盈升及秘書楊正源全程參與活動，林盈升指出，這場展覽以GESTO訪台的學術交流為基礎，讓巴西觀眾經由靜動態影像，看見台灣高等教育與國際交流的活躍，期待未來台巴的高等教育有更進一步的雙邊合作。（編輯：陳承功）1140319

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