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美國續資助解決戰後遺留問題 越南排雷計畫現轉機

2025/3/19 07:40
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（中央社記者陳家倫河內19日專電）美國凍結對外援助資金，越南多項清除越戰遺留地雷及未爆彈的計畫被迫中斷。越南政府表示，在美國東協商會等人士支持下，美國將繼續資助越南解決戰後遺留問題的合作計畫。

美國總統川普（Donald Trump）上任後凍結美國對外援助，越南廣平省（Quang Binh）轄內清除越戰遺留地雷及未爆彈的相關專案2月已告暫停，一些由美國國際開發總署（USAID）資助的計畫也受影響。

越南政府資訊臉書專頁18日晚間提到，就在美國國際開發總署全球逾9成的援助計畫被削減之際，美國政府協助越南解決越戰遺留問題的合作計畫將會繼續。

越南政府資訊臉書專頁表示，美國能繼續為越南解決戰後遺留問題的合作計畫提供資助，得益於美國東協商會（USABC）成員、代表及前美國駐越南大使包括康達（Daniel Kritenbrink）、歐索斯（Ted Osius）等的大力支持。

越南政府資訊臉書專頁18日晚間另一篇貼文還附上越南總理范明正（Pham Minh Chinh）與約60家正在越南訪問的美國東協商會企業成員合照。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，美國東協商會表示，18日至21日陸續有兩團共64家美國企業到訪越南，這是美國東協商會迄今所籌劃的最大來越訪問團，在2025年越美紀念建交30週年之際更具意義。

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訪問團成員不乏美國知名企業，包括波音（Boeing）、蘋果（Apple）、英特爾（Intel）、可口可樂、耐吉（Nike）、亞馬遜（Amazon）、貝爾德事隆公司（Bell Textron）、美國能源公司Excelerate Energy等。訪問期間將會見越南的黨和國家領導人。

前美國駐越南大使、現任美國東協商會主席歐索斯強調，在全球貿易不穩定及越南面臨關稅風險的大背景下，美國企業界「堅定促進穩定、互利的貿易關係」，也看到美越兩國深入合作的巨大潛力。（編輯：張芷瑄）1140319

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