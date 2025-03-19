南升西降情勢浮現 賴怡忠盼各界對兩岸保持中立

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（中央社記者李晉緯新德里19日專電）印度「瑞辛納對話」現場浮現西方國家話語權漸衰、全球南方國家聲勢轉旺的氛圍。遠景基金會執行長賴怡忠表示，包括印度在內的國家自信開始拉高，台灣需與這些國家維持一定關係，也期盼他們在兩岸問題上起碼維持中立的態度。

新德里智庫「觀察家研究基金會」（Observer Research Foundation, ORF）與印度外交部聯合主辦的「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue），今年邀請國安會副秘書長徐斯儉在17日的開幕場次擔任與談人，看得出主辦單位對台灣的重視。

被認為是印度版「玉山論壇」的瑞辛納對話，今天持續在新德里進行，主辦單位邀請賴怡忠上節目，和主持人一起討論關於台海局勢與穩定的議題，同場的與談人還有日本經濟新聞社評論員秋田浩之。

賴怡忠在錄製節目時，與主持人和秋田浩之討論的內容，圍繞在台灣與中國的關係、台灣在地緣經濟上卓越的重要性、台灣於地緣政治緊張局勢升溫之際，在全球舞台上不斷演變的角色等議題上。

賴怡忠在回答主持人的提問時表示，他認為中國對台灣政治、社會上的干涉未曾停過，他舉例說，中國2024年每天對台灣的網路攻擊，竟高達240萬次，是2023年的兩倍，但儘管歷經如戰爭般的網路攻擊，「我們並未看到台灣出現重大網路事故」，所有公共基礎建設、醫院仍開放，且一切運作都很正常。

賴怡忠在接受中央社記者訪問時表示，他在這次瑞辛納對話期間觀察到，國際局勢出現「南升西降」的重大變化。

賴怡忠指出，美國和歐洲因為對俄烏戰爭有不同立場，產生十分大的裂痕，連帶讓西方在國際間的話語權降低，在瑞辛納對話期間，不少南方國家都發現，「整個西方的勢力正在下降」，包括印度、阿拉伯聯合大公國，甚至非洲國家都在強調此事。

賴怡忠認為，南方國家覺得自己在國際間更有話語權，長期自認是全球南方代表的印度更認為自己的發言權正逐漸增加，在發言上、態度上都會更加強硬，也覺得自己在與台灣的關係上更具主導權，過去印度比較會擔心中國的感受，現在印度覺得「我也是霸權、也是重要的國家」，所以「台灣重不重要」的問題，端看印度內部的判斷。

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在國際局勢出現如此變化的情況下，賴怡忠提醒，雖然台灣和南方國家要保持一定的關係，但也要了解這些國家的特色，就是會有多重結盟情況，也就是既跟西方國家保持不敵對的關係，也和中國、俄羅斯有不同的合作、發展，台灣應該要避免的是，當兩岸問題出現在討論中時，這些國家完全倒向中國，「希望他們起碼能維持一定程度的中立，這是我們要去思考的戰略作為。」

瑞辛納對話每年邀請各國政府官員、商界菁英與智庫專家共同討論地緣政治與地緣經濟議題，今年邁入第10年，而今年也是台灣與印度互設代表處的30週年，因此別具意義。（編輯：高照芬）1140319