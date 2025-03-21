以色列攔截葉門飛彈 擴大加薩地面軍事行動

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（中央社加薩市20日綜合外電報導）以色列軍方通報攔截來自葉門的飛彈，以及巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯聲稱他們向特拉維夫發射火箭後，以色列軍方今天擴大加薩全境的地面行動。

以色列本週在加薩恢復空襲和地面行動，導致平民死亡人數持續攀升，對此哈馬斯首次以發射火箭作為軍事回應。

加薩停火協議元月19日生效，而以色列這次的攻勢引發廣泛譴責，並粉碎飽受戰火蹂躪的這片土地自停火以來相對穩定的局面，延長停火協議的談判陷入僵局，以色列18日恢復對加薩的密集轟炸。

以色列國家安全局局長巴爾（Ronen Bar）今天遭到解職。數天前，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）說他不再信任巴爾；本月稍早一份關於2023年10月7日哈瑪斯攻擊事件的報告所引發的後續風波可能也有影響。

以色列軍方晚間說，部隊已於加薩最南端、靠近埃及邊境的城市拉法（Rafah）的沙布拉（Shabura）地區「展開地面行動」。

軍方在聲明中說：「部隊瓦解…恐怖主義基礎設施，這是地面行動其中一環」軍方還說：「部隊正於加薩北部和中部持續推進地面行動。」

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加薩民防局說，自18日以來已504人喪生，其中190多人不滿18歲。

這是自17個多月前哈瑪斯襲擊以色列致使戰爭爆發以來，最慘重的傷亡之一。（譯者：林沂鋒/核稿：曹宇帆）1140321