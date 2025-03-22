川普關美國教育部 學貸、營養計畫等業務轉其他部會負責

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普今天宣布，教育部經手的學生貸款和營養等關鍵計畫，將轉移到其他部會，這是他致力關閉教育部的行動一環。

路透社報導，川普昨天簽署解散教育部的行政命令，他今天在橢圓形辦公室告訴記者，教育部的學生貸款業務將由小型企業署（Small Business Administration）負責；特殊需求和營養計畫將由衛生及公共服務部（HHS）管理。

川普說：「我們的業務範圍很廣，貸款很多，有數以萬計…這些都立刻從教育部分割出來，由（小型企業署署長）羅夫勒（Kelly Loeffler）統籌。」不過，小型企業署今天同時宣布裁員43%。

教育部管理超過1.6兆美元學生貸款，截至2023年約有4400萬名貸款人。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）昨天說，教育部將繼續管理目的在幫助低收入學生的學貸和聯邦派爾獎助學金（Pell Grants）；川普今天所言顯示白宮立場有所轉變。

川普還說，由小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）執掌的衛生及公共服務部將管理特殊需求和營養計畫，「這兩個項目將從教育部移出，我們要做的是讓學生從愛他們、珍惜他們的人那裡獲得引導，包括他們的父母…還有委員會、州長和各州」。

今年1月重返白宮的川普兩個月來大力改造美國政府，裁減聯邦人力，實行廣泛保守政策，削弱教育部一直是這些政策中的優先項目。

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共和黨籍的川普無法在缺乏國會支持的情況下徹底關閉教育部，他也沒有足夠的民主黨票數可以這麼做。但他的政府可以把教育部一些重大計畫轉移到其他政府機構、開除教育部半數員工，在保守派的歡呼聲中達成架空教育部的目標。

民主黨人和支持教育部的自由派人士認為，教育部為學生們提供了重要服務，也強化了民權。白宮則說，教育部浪費公帑，兒童測驗成績和識字率低落也證明教育部沒發揮作用。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140322