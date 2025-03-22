美關稅衝擊 義外交部專案協助企業開發新市場

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（中央社記者黃雅詩羅馬22日專電）面對美國加徵關稅威脅，義大利外交部推出加速向新興市場出口行動計畫，成立專門單位協助義國企業開闢多元市場分散風險，特別是非洲、中東與亞洲市場；義國同時仍盼歐盟持續對美談判，避免葡萄酒遭課重稅。

美國擬在4月2日對各國實施「對等關稅」。義大利外交部21日邀集義大利經貿推廣部門、國家貸款機構及重要企業公會舉行記者會，宣布成立新的「出口單位」（Ｕnita per Export），結合各駐外使館與金融界力量，幫義大利企業拓展海外新興市場。

義大利外交部提供數據指出，去年義大利在幾個非歐盟國家的出口貿易額表現亮眼，例如土耳其（較前年增加23.9%），阿聯酋（增加19.4%），墨西哥（增加23.9%），其他顯著成長市場還包括巴西、沙烏地阿拉伯、印度等。

與會多個義國企業聯盟感謝政府的新倡議，但不少業者仍表達憂慮，認為美國市場對義大利的重要性「難以取代」。義國外長塔加尼（Antoni Tajani）強調，義大利已向歐盟表達，盼持續透過談判化解關稅戰，不希望因歐盟對美國威士忌課稅，造成美國對義大利葡萄酒課徵200%關稅。

塔加尼說，他昨天與歐盟執委會主管貿易政策的執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）舉行了第二度「長談」，塞夫柯維奇向他確認，歐盟也不希望與美國開啟關稅戰，因此歐盟昨天已將原訂4月1日向美國威士忌加稅的措施推遲到4月中實施，以爭取更多對美談判時間。

歐洲聯盟外交事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）日前曾表示，美歐發生貿易戰，真正受益者是中國。義大利外交部會議今天雖未將「中國市場」當成替代美國市場的主要方案，多位出席義國企業代表卻直言，希望義國政府拓展中國市場。

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義大利農牧協會（Coldiretti）主席布蘭狄尼（Ettore Prandini）表示，中國是「很有趣」的新市場，歐盟應更多投資中國市場，例如開發對中國出口的統一機制，避免有些會員國程序較快、有些較慢。

義大利葡萄酒聯盟（Unione italiana vini）主席佛瑞斯柯巴迪（Lamberto Frescobaldi）直言，義國葡萄酒在非洲市場很小，倒是在中國市場很廣大，但中國現在對義大利似乎也有點「情緒」（feeling），他盼義國政府多透過文化與歷史交流破冰，讓義大利葡萄酒在中國市場增加存在感。（編輯：周永捷）1140322