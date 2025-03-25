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甫獲奧斯卡 紀錄片「你的國，我的家」巴勒斯坦導演遇襲遭以軍逮捕

2025/3/25 08:56（3/25 09:59 更新）
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圖為紀錄片「你的國，我的家」巴勒斯坦導演巴拉爾（中）在奧斯卡頒獎典禮後出席活動。（美聯社）
圖為紀錄片「你的國，我的家」巴勒斯坦導演巴拉爾（中）在奧斯卡頒獎典禮後出席活動。（美聯社）
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（中央社耶路撒冷24日綜合外電報導）以色列記者亞伯拉罕說，與他一同執導奧斯卡最佳紀錄片「你的國，我的家」的巴勒斯坦導演巴拉爾在約旦河西岸遭到屯墾者攻擊，並被以色列軍隊逮捕。

法新社和英國「衛報」報導，亞伯拉罕（Yuval Abraham）在社群平台X貼文說，一群蒙面的屯墾者攻擊巴拉爾（Hamdan Ballal）的住所。

目擊這起事件的5名猶太裔美國維權人士說，巴拉爾遭到約15名武裝屯墾者包圍和攻擊。

根據反占領非政府組織「猶太非暴力中心」（Center for Jewish Nonviolence）說法，事發地點在約旦河西岸（West Bank）南部村莊蘇西亞（Susiya）；這個組織的成員表示，他們拍下了這起事件的第一手畫面。

猶太非暴力中心成員約瑟夫（Joseph）說：「他們朝巴勒斯坦人丟擲石塊，並摧毀了巴拉爾住家附近的一個水箱。」基於安全因素，約瑟夫要求不要透露他的全名。

目擊者說，一群士兵和其他身著軍裝的屯墾者一起抵達現場，這些屯墾者一路追進巴拉爾家中，並將他交給了軍方。

亞伯拉罕在X寫道：「他們毆打他，他的頭部和腹部受傷流血。以軍闖入他叫來的救護車，把他帶走。他迄今下落不明。」

軍方表示正在核實相關資訊。

由4名以巴導演合作拍攝的「你的國，我的家」（No Other Land）榮獲第97屆奧斯卡金像獎最佳紀錄片獎。

這部紀錄片是在事發附近的馬薩費爾亞塔（Masafer Yatta）拍攝，講述一名年輕的巴勒斯坦人被迫流離失所，以色列軍隊拆除了他居住的社區民宅，用來建立射擊區。

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以色列自1967年起占領約旦河西岸。以軍在1980年代宣布馬薩費爾亞塔為軍事禁區。

約旦河西岸住著約300萬巴勒斯坦人和近50萬以色列人，這些以色列人居住在違反國際法的屯墾區中。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1140325

#巴勒斯坦
#奧斯卡
#以色列
#衛報
影片來源：Berlinale - Berlin International Film Festival
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