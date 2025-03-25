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華府延長制裁豁免 雪佛龍委內瑞拉業務營運至5月底

2025/3/25 16:01
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統川普宣布懲罰進口委內瑞拉石油與天然氣的國家之際，華府今天同意將能源巨擘雪佛龍（Chevron）終結委國業務的期限延長至5月27日。

法新社報導，美國財政部先前宣布，雪佛龍必須在4月 3日之前終結在這個拉丁美洲國家的業務。此舉立即威脅到馬杜洛（Nicolas Maduro）政府的關鍵收入來源。

財政部今天宣布將雪佛龍目前的制裁豁免期限延長至5月27日，以確保更有序地結束委國業務。

財政部宣布這項消息前不久，川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文宣布，計劃針對購買委國石油或天然氣國家的輸美商品課徵25%關稅，預計於4月2日生效。

卡拉卡斯（Caracas）批評，這項措施是華府的「新侵略行動」。

根據法新社詢問的消息人士，委國今年2月份每天對中國出口50萬桶石油，對美國出口24萬桶，對印度和西班牙出口7萬桶。

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「華爾街日報」（Wall Street Journal）上週報導，雪佛龍執行長沃斯（Mike Wirth）已與川普會面，討論該公司在委國的業務。

報導指出，針對委國的新關稅舉措可能有助確保一家美國公司繼續在該國營運，同時對馬杜洛實施經濟懲罰，進而迫使他重返談判桌。（譯者：鄭詩韻/核稿：施施）1140325

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