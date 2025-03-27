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日偏食29日北半球登場 北美歐洲及非洲部分地區可觀測

2025/3/27 10:54（3/27 11:30 更新）
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圖為2020年台北出現的日偏食。（中央社檔案照片）
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（中央社巴黎26日綜合外電報導）月亮29日將從太陽前面穿過約4個小時，形成日偏食，天文愛好者將能在北半球的部分地區觀測到。

法新社報導，根據法國巴黎天文台（Paris Observatory），這次日食將從加拿大東部延伸到俄羅斯北部，歐洲大部分地區以及北美東北部和非洲西北部的一些地區可能都可以看到。

日食將於格林威治時間29日8時50分（台灣時間29日16時50分）開始，於格林威治時間12時43分（台灣時間20時43分）結束。

當太陽、月亮和地球排成一條直線時，就會發生這個相對罕見的天體事件。日全食是指月亮完全遮住太陽，形成詭異的暮色。

巴黎天文台天文學家德萊夫利（Florent Deleflie）表示，這次在一些北緯地區，月球將覆蓋最多90%的太陽，讓太陽光線變成「冷光」。

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格林威治時間10時47分，加拿大東北部和格陵蘭島將出現最大的日食。其他地區就沒有那麼壯觀了，例如，在法國，太陽10%到30%將被遮擋，具體取決於地區。

想看到月亮似乎咬了太陽一口的人們需要採取預防措施，在日食或其他情況下直視太陽可能會導致不可逆轉的視力喪失。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1140327

#月亮
#日偏食
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