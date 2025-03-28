緬甸強震、泰國也傳災情 莫迪仍將赴曼谷出席會議

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（中央社記者李晉緯新德里28日專電）緬甸今天下午發生芮氏規模7.7強震，鄰國的泰國也傳出災情，但印度總理莫迪預定到曼谷參加「孟加拉灣多部門技術與經濟合作倡議」峰會的行程目前不受影響。

印度外交部今天召開特別記者會，告訴媒體莫迪（Narendra Modi）預計4月3日、4日到泰國曼谷參加第6屆「孟加拉灣多部門技術與經濟合作倡議」（BIMSTEC）峰會，並於結束後直接轉往斯里蘭卡進行國事訪問，預計會在當地一直停留到4月6日。

印度外交部負責東方事務的秘書長馬祖達爾（Jaideep Mazumdar）對此表示，印度政府正與泰國當局保持聯絡，「目前沒有任何跡象顯示，這次地震會對（BIMSTEC）峰會造成影響。」

馬祖達爾也提到，參與「孟加拉灣多部門技術與經濟合作倡議」峰會的各個國家間，都曾針對災害發生後的救援進行交流，「我們現在能更有效地規畫和執行救災行動。」

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另外，印度外交部次長唐勇勝（Vikram Misri）表示，目前正在了解緬甸災情，並具體評估該國需要的援助和救災物資。對於地震對緬甸、泰國造成的影響，他表示「關於救災、援助的問題，目前我們正在分析相關的報告，並密切關注當地的災情。」

第6屆BIMSTEC峰會的主題為「繁榮、韌性、開放」，與會的各國領導人將討論如何強化彼此在BIMSTEC框架下的合作，觸及的議題預料包括強化防衛、促進貿易與投資，及建立地理、海上、數位連結，還有在糧食、能源、氣候、人類安全等面向展開合作，另外也會加強人文的交流。（編輯：高照芬）1130328