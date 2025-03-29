藍寶堅尼總裁：研擬應對美關稅 品牌價值重於銷量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩羅馬28日專電）美國總統川普擬對進口車加徵25%關稅，義大利豪華跑車廠牌藍寶堅尼總裁溫克曼向中央社表示，美國現為該品牌最大銷售市場，公司正全方位沙盤推演，近期將提出因應方案；不過藍寶堅尼的品牌價值在於稀有獨特，而非銷量廣大。

藍寶堅尼（Lamborghini）總裁兼執行長溫克曼（Stephan Winkelmann）今天專程從北義搭機到羅馬，與中央社等駐義外媒記者舉行小型餐會。對於回應美國關稅措施，溫克曼表示，公司內部已擬出多種「想定」（scenario），預期很快就能彙整出結論。

川普宣布4月2日對進口車課徵高達25%關稅，義大利豪華車廠法拉利（Ferrari）27日立刻祭出回應措施，對美銷售價格漲幅最多可達10%，不過藍寶堅尼尚未表態跟進。

針對是否對美漲價，溫克曼解釋，這牽涉顧客、經銷商、製造商3個角色，不應讓其中一方承受全部漲價成本，因此需要研究如何分攤的各種選項，「每家廠商都要自行評估，怎樣在利潤與銷量之間找出平衡點。」

不過一般汽車最擔憂關稅上漲衝擊「銷量」，豪華車廠考量並不相同。溫克曼說，藍寶堅尼作為德國汽車業巨擘福斯集團（Volkswagen）旗下一員， 需從更廣闊視野評估；但集團內部也有不同市場定位，藍寶基尼的客戶是金字塔頂層，勢將與福斯提出不同的具體回應策略。

溫克曼解釋，藍寶堅尼車輛售價依照車種、個人選配附件不同，價格約在30萬到60萬歐元（約新台幣1100萬元至2200萬元）不等，藍寶堅尼的價值在於「稀少與獨特性」，因此「供不應求」是銷售常態。

他表示，藍寶堅尼每年全球銷量僅約1萬輛，目前下訂單後至少要排隊1年半才能取車，「如果你今天訂購一台藍寶堅尼，最快可以在2026年下半年拿到。」這種稀有性使藍寶堅尼汽車非常保值，二手車與新車差價不大，狀況良好或稀有的二手車，價格可能比新車更貴，「因為買二手車不用等」。

藍寶堅尼在市場有很明確定位，溫克曼打趣，「大家買藍寶堅尼不是為了每天通勤開去辦公室，是為了追求夢想，我們的競爭力是打造超過顧客想像的夢幻汽車。」藍寶堅尼從不打折，也不提供員工親友價。

針對部分車廠選擇在美設廠製造避免關稅，溫克曼說，這不可能是藍寶堅尼的作法，「在義大利製造是我們的驕傲，我們扎根在這塊土地上，實際參觀過製造過程就能理解 。」 且藍寶堅尼只生產少量汽車，在其他地方設廠也不適當。

透過 Google News 追蹤中央社

不少車廠因美國關稅積極轉向尋求「替代市場」，溫克曼說，豪車與一般汽車市場不同，評估較為複雜，例如中國在全球一般汽車市場占比高達28%，但豪車市場占比約9%，相較之下，美國豪車市場就大得多，「在評估時不能將各種汽車市場混為一談」。

他表示，藍寶堅尼目前最大銷售市場是美國，約占3成，其次是德國，近期排名第3是日本，之後是英國、中國、中東、義大利，藍寶堅尼在每個區域都有銷量較高的國家，例如在亞太地區是日本、中國、韓國及日益重要的澳洲。（編輯：唐佩君）1140329

知名跑車廠牌藍寶堅尼表示以義大利製造為驕傲，不考慮在海外設廠，藍寶堅尼經常邀請下訂單的客戶到工廠參觀製造過程，讓客戶理解為何需要耐心等待交車。（圖為藍寶堅尼提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 114年3月29日