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厄瓜多大選將屆 總統諾波亞訪美拜會川普

2025/3/30 16:25（3/30 16:41 更新）
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（中央社佛州西棕櫚灘29日綜合外電報導）美國總統川普今天在佛羅里達州會見厄瓜多總統諾波亞。厄瓜多4月13日將進行激烈的總統決選，諾波亞將與左派的龔薩雷茲捉對廝殺。

路透社報導，擁有1700萬人口的南美國家厄瓜多，過去曾經一度平靜，但社會因黑幫販毒陷入動盪。37歲的諾波亞（Daniel Noboa）矢言打擊幫派並於2023年當選總統，完成其前任剩餘的任期。

川普（Donald Trump）已將打擊類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）作為他第2任期的重要施政支柱，美國每年約有7萬人因此死亡，川普也以此為由，對墨西哥、加拿大與中國開徵關稅。

諾波亞今天晚間在社群平台X發布一張夫婦倆與川普的合照，但未對雙方這次會面發表評論。

諾波亞新聞辦公室表示，「諾波亞總統的會晤是友好且屬私人性質」，「我們本週將提供已授權公布的會晤重點」。

諾波亞夫婦1月也曾出席在華盛頓舉行的川普就職典禮。

媒體本月報導，厄瓜多官員向川普盟友表示，他們有興趣在厄瓜多設立美軍基地，並表示有意簽署類似美國已跟哥倫比亞、秘魯分別簽署之雙邊自由貿易協定。

諾波亞是厄瓜多富商的兒子，他藉由宣布國家緊急狀態，在街頭與監獄部署軍隊，量刑尺度更為嚴厲。他並對黑幫主要頭目被捕表示讚賞，稱這些措施讓去年暴力死亡人數減少15%。

諾波亞還宣布與川普著名支持者、美國黑水保全公司（Blackwater）創辦人普林斯（Erik Prince）建立「戰略聯盟」，共同打擊厄瓜多猖獗的犯罪和毒品恐怖主義。

美國前總統拜登（Joe Biden）和歐巴馬（Barack Obama）政府高級官員費爾斯坦（Mark Feierstein）表示，厄瓜多總統在接近大選時會晤川普，顯示雙方相信此舉對諾波亞有益。

然而費爾斯坦指出：「川普在美國名聲變差，在世界各地更是一落千丈。厄瓜多是一個親美國家，但這種干預可能會帶給龔薩雷茲（Luisa Gonzalez）一些助益。」

諾波亞曾公開主張在厄瓜多設立外國軍事基地，厄瓜多立法機構正處於立法程序的早期階段。厄瓜多前左派總統柯利亞（Rafael Correa）2008年曾支持訂定對此類設施的憲法禁令，最新立法程序可能會將禁令廢除。

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拜登政府在諾波亞上任後即已擴大美國與厄瓜多之間的安全合作，包括於2023年啟動雙邊國防工作小組。

諾波亞2024年2月批准與美國的兩項軍事合作協議，為美國軍事人員在厄瓜多進行任務建立框架，並允許展開聯合海軍行動打擊販毒與其他非法活動。（譯者：屈享平/核稿：楊昭彥）1140330

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