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中共軍演 美批北京自證不負責任 置區域安全繁榮於風險中
首頁 / 國際

紐約醫保CEO命案 美司法部長要求檢方求處死刑

2025/4/2 09:11
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國司法部長邦迪（Pam Bondi）今天要求聯邦檢察官，對涉嫌於光天化日之下槍殺保險公司執行長的犯嫌曼吉昂（Luigi Mangione）求處死刑。

綜合法新社和路透社報導，邦迪發聲明指出，美國聯合健康保險公司（UnitedHealth）執行長湯普森（Brian Thompson）是無辜之人，也是2個年幼孩子的父親。她在聲明說，曼吉昂殺害湯普森是「一場預謀且冷血的暗殺事件，震驚全美」。

聲明指出：「經過審慎思考，我已指示聯邦檢察官在此案尋求死刑。」

26歲的曼吉昂涉嫌去年12月4日在紐約曼哈頓當街槍殺湯普森，當月9日在賓州阿爾圖那市（Altoona）的麥當勞（McDonald's）遭到逮捕。

證據顯示，畢業於常春藤盟校（Ivy League）的年輕工程師曼吉昂曾歷經嚴重健康危機，因而對於美國私有化醫療體系感到憤怒。

案發後，網民紛紛在社群媒體將曼吉昂描繪成英雄，暴露出美國商業醫療保健系統在民眾心中失望至極的搶錢形象。

司法部長今天在聲明直指這起謀殺案是「一起政治暴力舉動」，且「有可能對更多人構成難以想像的死亡風險」。

曼吉昂的委任律師稱司法部長尋求死刑的決定「野蠻」，還說：「聯邦政府口口聲聲說要防止謀殺，同時卻對路易齊（曼吉昂的名）採取有預謀、由國家支持的謀殺行動。」

曼吉昂在紐約州層級的恐怖主義謀殺和持械犯罪等指控並不認罪，由於紐約地方層級的罪名並無死刑，曼吉昂若被定罪最高可處無期徒刑，且不得假釋。

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另外，曼吉昂還要面對曼哈頓聯邦層級的指控，而這部分正是司法部長今天所說要檢方尋求死刑之處。

曼吉昂若在聯邦層級的審判中被定罪，陪審團將在審判的另一階段決定是否建議判處死刑。這類建議須由陪審團一致決定，且法官必須強制執行。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1140402

湯普森
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