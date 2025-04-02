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美宣布關稅前夕 義總統、總理皆喊話將做出回應

2025/4/2 21:48（4/2 22:01 更新）
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美國將宣布對等關稅，義大利總理梅洛尼呼籲避免貿易戰，若必要時將採取適當的回應。（義大利總理府提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 114年4月2日
美國將宣布對等關稅，義大利總理梅洛尼呼籲避免貿易戰，若必要時將採取適當的回應。（義大利總理府提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 114年4月2日
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（中央社記者黃雅詩羅馬2日專電）美國總統川普即將宣布對各國課徵對等關稅，內容尚未公布前，義大利搶先喊話。義總統重話形容這是嚴重錯誤，歐盟應採堅決回應；義總理則溫言呼籲避免貿易戰，若必要會做出適當回應。

川普預定在美東時間4月2日下午宣布向各國課徵對等關稅，在美方公布細節方案前夕，義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）今天會晤愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis），雙方會談主軸是強化跨大西洋夥伴關係，但美國關稅議題也成焦點。

馬達雷拉直言，美國關稅是一個「嚴重錯誤」（profound mistake），歐盟需要採取完整、冷靜、堅決的回應措施。

立場與川普親近的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天也對美國關稅議題發聲。她表示，她相信大家必須盡一切可能避免貿易戰，這對美國或歐盟都有好處，「但這不排除若有必要時，歐盟必須構思適切回應措施，以保護我們的產品。」

梅洛尼今天出席「義大利烹飪藝術大師」（Premio Maestro dell'arte della cucina italiana）頒獎典禮時表示，美國是義大利農產品第二大出口市場，去年出口額增加17%，因此美國對義大利外銷很重要，美國關稅將對義大利業者造成嚴重衝擊。

梅洛尼說，她個人認為，增加關稅對美國消費者也不公平，因為會限制美國消費者享用卓越的義大利產品，變成只有那些經濟能力較高者買得起。

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梅洛尼強調，保護義大利農產品業是本屆政府優先事項，政府過去已對農產品投入空前的投資撥款，包括強化供應鏈競爭力，打擊偽造商品與不公平競爭，鼓勵年輕人投入產業創新研發等。

梅洛尼並表示，義大利政府不斷向歐盟與各國強調，農業生產不是環境的敵人，是大自然的第一線守護者。（編輯：唐佩君）1140402

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