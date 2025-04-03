川普發動關稅戰 美商業遊說團體批威脅投資就業

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統川普今天宣布的全面關稅政策遭美國商業遊說團體廣泛批評，他們擔心這些新關稅將對其業務帶來影響。

法新社報導，川普站在白宮草坪上，宣布4月5日起將對美國在全球幾乎所有貿易夥伴徵收10%的基準關稅，4月9日起則將對目前向美國企業徵收關稅和非關稅壁壘的其他國家徵收更高的對等關稅。

貿易團體對這些關稅措施感到沮喪，因為舉例來說，這將導致大多數從中國進口的商品，面臨在現有關稅基礎上再加徵總計34%的關稅。

美國餐館協會（National Restaurant Association）在聲明中表示：「祭出如此大規模的新關稅將帶來變化和破壞，餐廳業者必須應對這些挑戰，以維持營運。」

美國餐館協會主席兼執行長科斯莫（Michelle Korsmo）說，新關稅推出之際，美國餐飲業正處於特別艱困的時期，過去5年來，食材成本上漲了40%。

科斯莫在聲明中說：「餐廳業者盡可能從國內多地採購食材，但美國農牧產業根本不可能生產出滿足消費者需求所需的產量。」

全國製造業協會（National Association of Manufacturers）主席狄蒙斯（Jay Timmons）說：「製造業者正面臨無比高的風險，許多美國製造商的利潤已經很微薄了。」

他補充說：「新關稅的高昂成本威脅投資、就業、供應鏈，進而威脅到美國在競爭中超越其他國家並成為卓越製造業超級大國的能力。」

除了中國，歐盟、印度和美國其他幾個主要貿易夥伴也將從4月9日起面臨20%以上的新關稅。

美國全國商會（US Chamber of Commerce）政策長布萊德雷（Neil Bradley）在川普公布關稅前發表聲明說：「這些廣泛的關稅相當於增稅，將提高美國消費者物價並損害經濟。」

他補充說：「我們敦促決策者把焦點放在加速促進成長的議程上，包括延長我們當前的稅收政策、再平衡監管以及釋放美國能源的全部潛力。」

耶魯大學預算實驗室（Yale University's Budget Lab）在最近一項分析中估計，在已徵收的關稅基礎上再加徵20%關稅，將使美國普通家庭的支出增加至少3400美元（約新台幣11萬元），對大多數美國人來說會非常有感。

美國消費者技術協會（CTA）執行長夏皮洛（Gary Shapiro）在聲明中說：「川普總統全面徵收的基準和對等關稅是向美國人大規模增稅，將推高通貨膨脹，扼殺廣大老百姓的就業機會，且可能導致美國經濟衰退。」

他說：「這些關稅將提高消費者價格，並迫使我們的貿易夥伴採取報復措施。」

儘管遭受不少譴責，但一些遊說團體對這項消息抱持較正面的態度。

美國製造業聯盟（Alliance for American Manufacturing）主席保羅（Scott Paul）表示：「今天的貿易行動將國內製造商和美國勞工擺在第一位。」

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他說：「幾十年來，辛勤工作的男男女女親眼看見不公平貿易造成他們的損失。」

保羅說，「他們理應獲得一個反抗的機會」，並稱川普宣布的消息是「往正確方向邁出的必要一步」。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1140403