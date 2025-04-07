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川普：要不是美國加徵關稅 中國原會同意TikTok交易

2025/4/7 10:31（4/7 11:06 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普今天說，要不是美國上週對中國加徵關稅，中國原本會同意出售短影音應用程式TikTok的交易。

法新社報導，川普本月2日宣布對中國進口商品加徵34%關稅，隨後於4日再給TikTok寬限75天尋找非中國買主，否則在美業務面臨被禁。

川普在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上告訴記者：「報告是說我們為TikTok非常接近達成協議，不算協議，但非常接近，然後中國因為關稅改變了協議。如果我降低一點關稅，他們會在15分鐘內同意這筆交易，這就顯出關稅的力量。」

TikTok擁有超過1.7億名美國用戶，但依據美國去年通過的法律，TikTok必須脫離中國母公司字節跳動（ByteDance），否則就得關閉在美業務。

川普先前堅稱政府幾乎要達成替TikTok找到買主的協議，涉及多名投資人，但他沒有詳細說明。

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字節跳動證實正與美國政府商談以找到解決方案，但同時警告仍有「關鍵問題」待處理。

字節跳動5日表示，尚未達成任何協議，且按照中國法律規定，任何協議均須經有關審查程序。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1140407

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