川普關稅風暴 小摩執行長警告恐把全球經濟拖下水

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（中央社紐約7日綜合外電報導）美國摩根大通集團（JPMorgan）執行長戴蒙對美國總統川普的關稅政策發出嚴厲警告，他指出川普祭出的關稅措施恐推升物價，導致全球經濟走下坡，並削弱美國的世界地位。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，戴蒙（Jamie Dimon）在年度致股東信中指出：「近來的關稅將可能升高通膨，並讓許多人認為（經濟）衰退的可能性增加…關稅清單是否會導致衰退仍有待觀察，但勢必會拖累成長放緩。」

戴蒙強調，美國之所以能在國際上擁有「非凡地位」是基於其經濟實力、軍事實力與道德標準。不過，關稅政策與川普推行的「美國優先」（America First）外交政策，恐破壞美國在世界上的地位。

「倘若西方國家的軍事和經濟聯盟浮現裂痕，美國本身勢必也會隨著時間而變得更加脆弱。」

戴蒙指出，金融市場近期雖已重挫，但股市依然可能進一步挫跌。

華爾街股市今天開盤恐遁入熊市，美股於今年2月19日創下歷史高點後，若不到7週即陷入熊市，恐創下史上第2快遁入熊市的速度，僅次於2020年疫情期間的史上最快速度。

根據美國財經網站CNBC報導，美股盤前標準普爾500指數期貨挫跌1.8%。標普500指數4日收盤水準和2月創下的歷史高點相比已回檔下跌達17.4%，距離遁入熊市的20%回檔跌幅不遠。

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道瓊工業指數期貨盤前下跌1.7%；以科技股為主的那斯達克100指數期貨則下跌2.3%。投資人持續出脫以往的科技股贏家，以換取現金。

根據Yahoo Finance網站報價，台積電的美國存託憑證（ADR）盤前交易在美東時間上午8時13分報跌12.37美元，跌幅達8.43%，來到134.43美元。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1140407