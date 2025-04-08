Telegram拒刪反俄羅斯政府內容 法院開罰

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（中央社莫斯科7日綜合外電報導）根據塔斯社今天報導，莫斯科法院對社群平台Telegram處以700萬盧布（約新台幣270萬元）罰款，原因是拒絕刪除呼籲發動恐怖攻擊及參與推翻俄羅斯政府的抗議活動等內容。

路透社報導，塔斯社（TASS）引用法庭文件指出，「作為訊息資源所有者，Telegram公司（Telegram Messenger Inc.）未能刪除包含呼籲極端主義活動的訊息或頻道。」

塔斯社補充說，法庭文件列出一些頻道，內容是呼籲參與旨在推翻俄羅斯的反政府抗議，以及為協助烏克蘭軍隊而對鐵路運輸發動恐怖攻擊。

社群媒體暨即時通訊平台Telegram由於不在上班時間，並未立即回應置評請求。

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Telegram總部位於杜拜，由俄羅斯出生的度洛夫（Pavel Durov）創立，擁有近10億用戶，在俄羅斯、烏克蘭與其他前蘇聯國家獲廣泛使用。

2024年8月，度洛夫因Telegram被用於詐欺、洗錢、分享兒童性虐待圖片等犯罪活動而被捕並接受調查。之後他在法國待了幾個月，今年3月回到杜拜。（譯者：屈享平/核稿：楊昭彥）1140408