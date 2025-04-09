多明尼加夜店增至79死上百傷 前MLB投手多特爾不治

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（中央社聖多明哥8日綜合外電報導）加勒比海島國多明尼加共和國首都聖多明哥今天凌晨發生夜店屋頂坍塌事故，死傷人數增到79死上百人受傷，包括前美國職棒大聯盟MLB投手多特爾（Octavio Dotel）傷重不治。

法新社報導，聖多明哥（Santo Domingo）熱門夜店Jet Set在午夜過後不久屋頂突然坍塌，著名的多明尼加拉丁舞曲美朗哥（merengue，或譯梅倫格）歌手魯比培瑞斯（Rubby Perez）當時正在舞台上表演。

緊急救難人員說，69歲的魯比培瑞斯和數十人受困在瓦礫堆中，現場可聽到有些人在呼救。

多家多明尼加媒體隨後報導，魯比培瑞斯被找到時已身亡；然而，緊急行動中心主任曼德斯（Juan Manuel Mendez）說，法醫專家「尚未證實發現遺體」。

超過370名救難人員在倒塌的磚塊、鋼筋和錫板堆中搜尋生還者。

死者包括51歲的MLB退休投手多特爾，他曾於2011年隨聖路易紅雀隊贏得世界大賽冠軍。多特爾2010年在洛杉磯道奇隊時，與台灣左投郭泓志是隊友。

多明尼加媒體報導說，多特爾活著被救出，但在送醫途中傷重不治。

紐約大都會和邁阿密馬林魚今天在紐約花旗球場（Citi Field）開打前，計分看板出現多特爾的黑白照片和多明尼加國旗影像。多特爾1999年在大都會隊展開大聯盟生涯。

多明尼加共和國職業棒球聯盟在社群媒體上寫道：「願他的靈魂安息。」

前美國職棒大聯盟MLB投手多特爾。（路透社）

根據多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader）說法，罹難者包括北部的蒙特克里斯蒂（Monte Cristi）省長克魯斯（Nelsy Cruz）。路透社提到，克魯斯是前MLB球員尼爾森．克魯斯（Nelson Cruz）的姊妹。

美聯社報導，多明尼加官員說，至少66人喪生，160人受傷。法新社更新消息說死亡人數增至79人。

根據美聯社報導，曾打過大聯盟和日本職棒的布朗柯（Tony Blanco）也罹難。大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）在聲明中說，大聯盟為多特爾、布朗柯、克魯斯及所有受害者過世深感悲痛。

多明尼加媒體報導說，這起事故約發生於當地時間凌晨0時44分，當時夜店內有500到1000人。這家夜店可容納700人坐席和約1000人站席。

起初通報15人死亡，隨後人數不斷攀升。

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緊急行動中心主任曼德斯說：「只要還有生還希望，所有相關部門都會努力搜救這些人。」

總統阿比納德視察現場並宣布全國哀悼3天。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1140409