川普關稅大刀衝擊 台廠及亞洲供應商積極應對

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日綜合外電報導）美國總統川普祭出對等關稅政策後，科技巨擘與亞洲供應商正加緊調整策略，甚至考慮轉向其他市場，台灣大廠華碩表示已預先積極進行策略性庫存準備，宏碁則強調將與客戶及供應鏈密切合作。

日經亞洲報導，川普去年11月當選總統前，世界各大電子品牌便已經紛紛要求亞洲供應商擴大產能，將更多智慧型手機、筆記型電腦和伺服器運往美國。

川普上週對全球貿易投下震撼彈，對貿易夥伴推出最高達50%的「對等關稅」措施後，這樣的現象進一步升級，且變得更加混亂。由於只有幾天時間能對付這樣的懲罰性加稅措施，蘋果（Apple）、戴爾（戴爾公司）、微軟（Microsoft）和聯想（Lenovo）等企業紛紛施壓供應商盡可能運送更多高階裝置到美國，特別是售價高於3000美元（約新台幣10萬元）的電腦。

蘋果、微軟與谷歌（Google）的供應商一名主管表示：「我們接到客戶來電，要求我們盡可能多生產消費性電子產品，並盡可能透過空運方式出貨…但最大的挑戰在於，我們手上並沒有這麼多零組件和原料庫存。在新關稅生效前不到一週的時間裡，我們能出貨的量實在有限。」

一名國際航空貨運公司的主管形容這是一場與時間賽跑的行動。

這名主管告訴日經亞洲：「所有清關作業必須在4月8日午夜之前完成，所以我們一直接到緊急要求，要從亞洲加開航班運送貨物。」

部分企業似乎措手不及，不確定該如何因應。舉例來說，惠普公司（HP）起初告訴供應商他們無能為力，要求他們按照原本的運送計畫，然而不到24小時後，惠普扭轉決定，敦促供應商在接下來幾天內盡可能多運送裝置。

其他業者則似乎已接受將遭受衝擊的現實；消息人士透露，全球最大智慧手機製造商三星（Samsung）已告知部分供應商，將調降2025年第2季與第3季的手機零組件訂單，並會視市況進一步調整。

任天堂（Nintendo）則抱持觀望態度，4日宣布延後在美國開放備受期待的Switch 2遊戲主機預購，表示仍需評估關稅及市場變動的潛在影響。

雖然這類因應措施多半屬於短期性質，但川普領導下美國政策的關稅措施和不可預測性，也有可能刺激這些措施演變為更長期的改變。過去企業會透過選擇中國以外的其他生產地點來因應關稅威脅，如今，更多企業正在轉而尋找美國以外的替代銷售市場。

世界第6大電腦製造商宏碁（Acer）告訴供應商，公司會以新興市場、亞太和歐洲地區為優先考量。

第5大電腦製造商華碩電腦則告訴供應商，公司不會突然改變現有製造策略；日經亞洲獲悉，華碩已經耗費多年時間將部分生產工作轉移到越南和泰國。

兩位知情人士近日告訴日經亞洲，華碩已指示供應商暫停向美國出貨，因為華碩已在美國積累相當的庫存。

透過 Google News 追蹤中央社

華碩並未針對是否暫停出貨置評，但表示公司已經「在合理範圍內積極進行策略性庫存準備」，以因應關稅問題。

宏碁則表示：「我們將與客戶及供應鏈密切合作，考量市場需求、競爭以及我們的產品組合，採取必要行動。」（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1140409