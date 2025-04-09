川普關稅戰衝擊全球經濟 印度央行降息1碼

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（中央社孟買9日綜合外電報導）在美國總統川普開徵對等關稅之際，印度央行今天將這個世界第5大經濟體的利率下調1碼，官員並示警「全球經濟形勢充滿挑戰」。

法新社報導，這是印度央行今年第2次降息，目的是在因應川普全面開徵對等關稅的衝擊時，提振放緩的經濟。

印度儲備銀行（RBI，印度央行）說，基準回購利率（也就是印度央行向商業銀行貸款的利率水準）將下調25個基點，來到6%。

印度央行的決定是在川普（Donald Trump）對印度開徵26%對等關稅的同一天宣布的。

印度經濟成長在過去幾個季度放緩，而過去幾個月，對通貨膨脹的憂心獲得緩解，使印度儲備銀行能夠專注於提振印度經濟。

雖然印度不是製造業強國，但專家認為，美國的高關稅將損害印度不同產業數以十億計美元出口，包括寶石、珠寶和海鮮。

經濟學家預測，川普的關稅措施將影響印度的經濟成長率，高盛集團（Goldman Sachs）分析師將本會計年度的成長預測從6.3%下調到6.1%。

印度儲備銀行今天也更加謹慎，將本會計年度的經濟成長率預測從6.7%下調到6.5%。

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印度央行貨幣政策委員會（MPC）說，「近期貿易關稅相關措施，加劇了不確定性」，並給「各地區經濟前景」蒙上陰影。

委員會在聲明中還說：「在如此充滿挑戰的全球經濟形勢下，（要實現）溫和的通膨和適度的經濟成長前景，需要貨幣政策委員會繼續支持經濟成長。」（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1140409