德國前總理施若德告國會敗訴 全案可上訴憲法法庭

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（中央社記者顏若瑾柏林11日專電）德國前總理施若德（Gerhard Schroeder）訴諸法庭，希望取回在2022年5月被國會撤銷的前總理辦公室。德國聯邦最高行政法院昨天3審駁回，裁定行政法院對此類憲法糾紛沒有管轄權，全案可上訴憲法法庭。

據德國第二電視台（ZDF）報導指出，德國聯邦最高行政法院表示，「該案涉及前官員是否有、或是哪些後續性的任務與義務，並且該提供哪些資源的問題」，為德國前聯邦總理提供辦公室的主張與決定是最高國家機關憲法規定的權利與義務，行政法院無權處理。

現年81歲的德國前總理施若德（Gerhard Schroeder），在1998年至2005年擔任德國聯邦總理。2022年俄烏戰爭爆發後，德國國會預算委員會在當年5月決議暫緩施若德的前總理待遇。

施若德昨天沒有出席位於萊比錫（Leipzig）的聽證會。歷經柏林地方行政法院、柏林最高行政法院，到萊比錫聯邦行政法院，施若德是第一個被國會撤銷前總理禮遇的前總理。

施若德的律師內格爾（Michael Nagel）對德國明鏡周刊（Der Spiegel）表示，施若德出於健康因素無法出席。至於是否會向德國聯邦憲法提出上訴，目前仍未知。

和任何其他卸任總理一樣，施若德在2005年卸任後享有國會預算編列下的卸任國家元首禮遇，這是德國聯邦首任總理艾德諾（Konrad Adenauer）在1963年卸任後，延續至今的慣例。

據新蘇黎世報（NZZ）報導，在此之前，施若德的辦公室原本在社會民主黨（SPD）德國國會黨團，一開始共有7個房間，以及7個僱員，後來職位減少至5個。

2022年2月俄羅斯發動入侵烏克蘭戰爭。德國國會預算委員會在2022年5月決議，撤除施若德的前總理權力保障。施若德的辦公室自此「停休」。該決議指出，施若德不再承擔其公職衍生出的義務。

德國國會預算委員會當時指出，聯邦政府賦予前總理的禮遇，是基於任職期間衍生出的義務責任，而非地位相關。2022年8月，施若德向柏林地方行政法院提起一審訴訟，基於每一位德國聯邦總理卸任後都會獲得辦公室和工作人員，如果每個人都可以獲得，那他也有權利獲得。

柏林地方行政法院一審裁定，沒有任何適用於擔保前總理辦公室的規定。公民有基本權利，包括享有平等待遇權利，但這不適用於一名公職人員。去年6月，施若德二審上訴柏林最高行政法院，並親自出席聽證會。

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報導指出，施若德當時在法庭上說，沒有人曾以私人公民身分諮詢過他，由於他與俄羅斯關係良好，烏克蘭要求他是否可以與蒲亭（Vladimir Putin）談論和平可能性。俄烏戰爭爆發不久，施若德在土耳其伊斯坦堡安排會面，並飛往莫斯科；然而協商沒有成功。當時，柏林高等行政法院裁決該案涉及憲法爭論。

此外，對於卸任禮遇規定，德國國會在2019年通過修法規定，德國總理卸任後的僱員不能超過5人。德國總理蕭茲將是第一個適用該規定的人。（編輯：唐佩君）1140411