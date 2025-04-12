日本JR京都站發現可疑物品封鎖車站 確認是外國點心

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（中央社記者戴雅真大阪12日專電）日本JR京都車站今天上午發現可疑物品，消防與警方緊急出動，車站一度封鎖。經確認，可疑物品其實是外國製的點心，沒有爆炸風險，狀況已解除。

根據日媒報導，上午6時45分左右，JR京都車站的站務人員通報警方，「發現可疑物品被遺留在月台上」。可疑物品是一個以黃色膠帶封住的保麗龍箱子，出現在JR京都線往大阪方向的月台上。箱子尺寸長36公分、寬50公分、高36公分。

JR西日本與警方隨即疏散車站內乘客，並派遣爆裂物處理小組確認箱中物品。

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警方表示，經檢查發現箱內是外國製的點心，沒有爆炸危險。消防單位方面也表示，沒有任何人員受傷。

受此事件影響，許多列車路段一度停駛，搭乘新幹線也受到影響，受影響人數估計約有7萬6000人。不過截至上午9時7分，所有路段都已經恢復通行，但是京阪神地區的列車時刻表依舊混亂，搭車前務必確認最新資訊。（編輯：田瑞華）1140412